Puberťáci v Alpách přecenili své síly: Do akce letěl vrtulník!
Na Grossglockneru, nejvyšší hoře v Rakousku, uvázli v posledních dnech tři teenageři z Německa, píše agentura DPA. Podle horské služby vyrážejí lidé na túry nepřipravení a s představami, jaké si o horách vytvořili při sledování sociálních sítí.
V sobotu kolem 23:00 se na cestu na Grossglockner, jehož vrchol leží ve výšce 3798 metrů nad mořem, vydali dva mladíci ve věku 15 a 18 let původem z Bádenska-Württemberska. Náčelník horské služby v obci Kals am Grossglockner Peter Tembler řekl, že začínat túru v takovou dobu není běžné. Výstup na vrchol mladíkům trval poměrně dlouho, protože museli často dělat přestávky. Když byli v neděli večer na sestupu, zavolali horskou službu, protože se setmělo a byli vyčerpaní. Záchranáři se je nejdříve snažili do údolí navést telefonicky, ale po několika hodinách byli mladíci stále vyčerpanější a ztráceli orientaci. Do bezpečí je proto dopravil vrtulník. Policie uvedla, že neměli žádná zranění, ale měli promočené oblečení a boty a byli lehce podchlazení.
Podle Temblera jim oběma chyběly zkušenosti s pohybem v horách v zimních podmínkách. Už v sobotu jeho tým z Grossglockneru zachraňoval jiného 18letého Němce, kterému při sestupu došly síly.
Tembler uvedl, že do hor se vydává stále více lidí bez dostatečných zkušeností a plánování. Někteří z nich se nechávají na náročné túry nalákat obsahem na sociálních sítích a přecení své síly, dodal záchranář.
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