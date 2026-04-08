Dívka zmizela ve 13 letech: Po třech dekádách ji našli živou
Případ zmizení dívky z Arizony z roku 1994 má po více než třech dekádách rozuzlení. Po 32 letech od zmizení třináctileté Christiny Marie Planteové policie potvrdila, že žena stále žije v USA. Pravdu odhalily moderní vyšetřovací metody, sama nalezená potvrdila, že ji nikdo neunesl, jen utekla od otce za matkou.
Více než 30 let starý případ pohřešované dívky z americké Arizony se znovu dostal do centra pozornosti. Planteová odešla v květnu 1994 z oblasti Star Valley směrem ke stáji, kde měla koně. Domů už se nevrátila. Rozběhlo se rozsáhlé pátrání ve spolupráci bezpečnostních složek a dobrovolníků, nepřineslo ale žádný výsledek.
Podezření bez důkazů
Dlouhá léta panovalo přesvědčení, že se stala obětí únosu. „Ačkoli se zástupci šerifa domnívali, že Christinu mohla unést její matka, která ji neměla v péči, tuto informaci v té době nebylo možné ověřit,“ stojí v prohlášení úřadu šerifa okresu Gila. Případ tak zůstal otevřený a dívka figurovala v databázích pohřešovaných dětí více než 30 let.
Zlom po letech
K obratu došlo až letos díky novému prověření případu a moderním technologiím. Žena, které je dnes přibližně 40 let, ale odmítla s policií spolupracovat. Potvrdila však, že nešlo o násilný čin, ale o odchod z vlastní vůle. Christina byla v době zmizení uprostřed sporu rodičů o péči a chtěla žít se svou matkou.
Když se vyšetřovatelům podařilo ženu kontaktovat, o minulosti mluvit vůbec nechtěla. „Řekla, že to bylo dávno, že to byl starý život,“ uvedla kapitánka Jamie Garrettová serveru NewsNation. Christina žije svůj současný život s vlastní rodinou a události z roku 1994 už neřeší. Další členy rodiny se médiím nepodařilo kontaktovat a není jasné, zda o jejím osudu po letech vůbec věděla.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.