Česko zasáhlo zemětřesení: Vědci popsali detaily. Ozvali se i lidé, kteří otřesy cítili

Město Písek (ilustrační foto)
Město Písek (ilustrační foto)  (Autor: Profimedia.cz)
Autor: ČTK - 
9. července 2026
20:22

Seismické stanice v Česku dnes zaznamenaly slabý otřes země. Původní informace, která pocházela z Německa a hovořila o síle 5,5 stupně Richterovy škály, se nepotvrdila. Záchvěv byl mnohem menší. Jeho sílu a přesnou lokaci vědci teprve přesným měřením vyhodnotí a určí, řekl dnes ředitel Geofyzikálního ústavu Akademie věd Aleš Špičák. Evropsko-středozemní seismologické centrum později informaci o síle zemětřesení upřesnilo na magnitudo 1,8.

První informace hovořila o tom, že zemětřesení s epicentrem mezi Plzní a Příbramí bylo asi v desetikilometrové hloubce a mělo sílu 5,5 stupně. „Takové zemětřesení je v Evropě naprosto nevídané, naše území něco takového nezažilo někdy od začátku čtvrtohor. Takové otřesy by byly znatelné v Praze i po celých Čechách,“ řekl Špičák. Dosud nejsilnější zemětřesení naměřené v Česku je podle něj z prosince 1985, kdy u obce Nový Kostel na Chebsku dosáhlo 4,6 stupně. Pokud by byl skutečně otřes o síle 5,5 stupně, bylo by to třicetkrát silnější než dosud nejsilnější zaznamenané zemětřesení v Česku, řekl Špičák.

Pozdější informace hovořila o síle 3,1 stupně a o epicentru u Mirotic na Písecku, ani ta se ale později nepotvrdila. Na Písecku přístroje podobné otřesy zaznamenaly i loni a předloni. Podle Špičáka se už ozvali i někteří lidé, kteří otřes zaznamenali. „Je ale otázka, kolik lidí skutečně tak marginální záchvěv vnímalo a jestli nám o něm pošlou zprávu,“ řekl.

Původní informace o silném otřesu, o níž informovala agentura Reuters, pocházela z německého střediska GFZ. Podle Špičáka šlo nejspíš o prvotní nesprávné automatické vyhodnocení průběžného záznamu. Drobný otřes zaznamenaly české stanice, například jedna z nejcitlivějších světových seismických stanic, která je od roku 1961 umístěna v bývalé zlatonosné štole Kristýna v Kašperských Horách na Šumavě.

Německé středisko GFZ na svém webu odpoledne zveřejnilo informaci o zemětřesení o síle 5,5 stupně s epicentrem v blízkosti obce Strašice na Rokycansku. „V tuto chvíli nemůžeme potvrdit zemětřesení takové síly. Jednalo se o automaticky vyhodnocený signál. Možná došlo k chybě na některé stanici nebo k něčemu jinému,“ odpověděl mluvčí německé GFZ Josef Zens. Následně experti GFZ hlášení ověřili a ručně upravili na 1,8 stupně.

Témata:
okres PísekČeskoEvropaPísekPříbramokres Chebokres RokycanyPlzeňzemětřeseníŠpičák
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Uživatel_6290488 ( 9. července 2026 20:49 )

Někdo u senzoru zadupal, ještě že hrdina Pávek se k tomu postavil čelem a nechal si udělat pár hrdinných fotek.

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