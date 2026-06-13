Vyšetřování zmizení Maddie pokračuje: Detektivové mají další stopy

Christian B.
Christian B.
Christian Brueckner u soudu
Maddie McCannová
Christian Brueckner
Autor: Andrea Vídeňská - 
13. června 2026
11:42

Ve vyšetřování zmizení Madeleine McCannové nastal nový zvrat. Britská policie převzala důležité spisy k hlavnímu podezřelému Christianu Bruecknerovi, které podle německých zdrojů obsahují nové důkazy. Vyšetřovatelé tak dávají najevo, že stopu vedoucí k německému sexuálnímu delikventovi nadále považují za klíčovou.

Vyšetřování zmizení Madeleine McCannové nabírá na obrátkách. Detektivové z londýnské policie převzali důležité spisy, které se týkají hlavního podezřelého, sexuálního delikventa Christiana Bruecknera (49). Spisy prý obsahují nové fotografie a další materiály, které mohou být pro případ zásadní, informuje deník The Sun.

Nové stopy

Přestože je vyšetřování stále vedeno jako pátrání po pohřešované osobě, britští i němečtí policisté berou stopu k Bruecknerovi velmi vážně. Německé úřady už delší dobu tvrdí, že mají nové důkazy. Ty údajně naznačují, že je Madeleine po smrti. Nejde však o přímé forenzní stopy.

Brueckner si odpykal sedmiletý trest za znásilnění Američanky v Portugalsku a na svobodu se dostal loni v září. Podle nejnovějších informací nyní žije v německém Kielu v upraveném lodním kontejneru. Policie ho dokonce chrání před možnými útoky. Minulý týden si ale vysloužili kritiku, když se jim ztratil z dohledu na 24 hodin.

Britská policie zároveň potvrdila, že na případu nepřetržitě pracuje od roku 2011 a nadále úzce spolupracuje s vyšetřovateli z Německa i Portugalska. Podle zdrojů blízkých vyšetřování předání nových spisů ukazuje, že zájem o Bruecknera rozhodně neochabl a vyšetřovatelé stále prověřují všechny možné stopy.

Christian B.
Christian B.
Christian Brueckner u soudu
Maddie McCannová
Christian Brueckner

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Andrea Vídeňská
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Qakina Qakina ( 13. června 2026 13:11 )

Autorka "rádoby-novinářka" přeložila článek Roba Pattinsona z britského The SUN - a má "vyděláno".

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