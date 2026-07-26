Detaily obchodování s dětmi na základní škole v Březové: Zneužívání probíhalo tři roky?!

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: terovesalainen / DPphoto / Profimedia)
Autor: Nicole Kučerová, Štěpánka Grofová - 
26. července 2026
13:30

Policie obvinila bývalou zaměstnankyni základní školy v Březové na Sokolovsku a jejího partnera z obchodování s lidmi. Žena měla zneužívat kontakt s nezletilými dívkami a požadovat po nich intimní fotografie i odběr vajíček. Praktiky měl pár provádět několik let! Ředitelka popsala postoj školy a soud odmítl vzetí do vazby.

Na základní škole v Březové na Sokolovsku vypukl otřesný skandál. Kriminalisté obvinili bývalou pracovnici školy a jejího partnera z trestného činu obchodování s lidmi. Pár měl zneužívat bezprostředního kontaktu s nezletilými dívkami.

Pracovnice ve škole zastupovala administrativní a organizační pozici. Skrze ni přicházela do kontaktu s žáky. Od dívek získávala intimní fotografie a další materiály pornografického charakteru. Některé z nich měla dokonce přesvědčovat, aby podstoupily odběr vajíček.

 Starosta Březové Jaroslav Bělíček navíc uvedl, že se objevily informace, podle nichž dětem nabízela za splnění svých požadavků peníze. Později uvedl, že ke zneužívání mohlo docházet klidně tři roky. Nyní podle něj probíhá šetření o počtu obětí.

Jakmile se vedení města dozvědělo o policejním vyšetřování, začalo situaci řešit s ředitelkou školy. „Děti k ní měly dobrý vztah a ona k nim taky. Myslím, že jí důvěřovaly,“ vylíčila pro CNN Prima NEWS ředitelka ZŠ Jana Novotná. „Tím řešením bylo co nejdříve dostat paní z dosahu našich žáků. Sama od sebe nedala výpověď, tu jsem jí navrhla já,“ popsala odchod pracovnice.

Soud nevyhověl žádosti o vzetí do vazby a pár stíhá na svobodě. Místní se obávají, aby žena neutekla do zahraničí. Policie stále vyšetřuje okolnosti a pátrá po obětech. Zároveň analyzuje zabavená elektronická zařízení.

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Nicole Kučerová
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