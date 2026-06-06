Hrůzná vražda miminka v Kynšperku: Partner se pokusil o sebevraždu, obviněná je ve vazbě!
Po nálezu dětské ručičky u domu v Kynšperku nad Ohří policie zatkla a následně obvinila z vraždy místí obyvatelku. Ostatky miminka měla najít tchýně obviněné ženy! Po hrůzném odhalení se partner údajné vražedkyně pokusil o sebevraždu, má za sebou dlouhou trestní minulost. Policie pátrá po dalších částech těla. Ženu vzala na základě soudu do vazby.
Po tom, co u jednoho z domů v Kynšperku nad Ohří na Sokolovsku našla obyvatelka oddělenou dětskou ručičku a igelitku od krve, se strhla mela. Policie okamžitě zahájila vyšetřování. Netrvalo dlouho, a zatkla matku dítěte. Ostatky miminka měla nalézt její tchýně!
Podle serveru Krimi-Plzeň se měl partner údajné vražedkyně po hrůzném zjištění pokusit o sebevraždu. Za sebou má mít rozsáhlou trestní minulost a o sebevraždu se nepokusil poprvé.
„Zadrženou osobu kriminalisté obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy. V případě prokázání viny hrozí obviněné osobě trest odnětí svobody na patnáct až dvacet let nebo výjimečný trest,“ uvedla policie. Při výslechu se měla žena přiznat k utajenému porodu a následné vraždě miminka.
Soud ji poslal do vazby. Informoval o tom krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Případem se kriminalisté zabývají od středy. „Žena (35), která byla v pátek obviněna ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy, byla na základě rozhodnutí soudu vzata do vazby. Policisté jí eskortují do věznice,“ uvedl Kopřiva.
Případ otřásl místními obyvateli. Podle jejich výpovědi pro Krimi-Plzeň žena měla očividné těhotenské bříško, které najednou záhadným způsobem zmizelo. Kriminalisté oblast dále prohledávají a pátrají po dalších ostatcích miminka. „Několik desítek policistů nyní prohledává terén kolem řeky Ohře a terén lemující cyklostezku. Další policisté provádí šetření v ulicích města,“ řekl Kopřiva.
Pokud se někdo ocitne v psychické krizi, může se obrátit na odbornou pomoc. Linka bezpečí poskytuje anonymní podporu pro děti a mládež na čísle 116 111. Linka důvěry pomáhá lidem v těžkých situacích na čísle 1212. Krizové centrum RIAPS v Praze je dostupné na telefonním čísle 222 580 697.
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