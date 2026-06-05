Pražský léčitel stíhaný za znásilňování žen: Tlak na oběti jménem slavných!

Léčitel Alan J. stíhaný za znásilnění
Léčitel Alan J. stíhaný za znásilnění
Alan J.
Alan J.
Jitka Čvančarová
Aktualizováno -
5. června 2026
19:30
Autor: Alexandra Vetkovská - 
5. června 2026
19:09

Pražský léčitel Alan J. (52), který si získal věhlas i mezi celebritami, sedí již řadu měsíců ve vazbě za drogy a hlavně sexuální útoky na několik žen. Nově se ukázalo, že obětem přišel e-mail jménem slavných osobností včetně třeba Jitky Čvančarové. Vyzýval je k tomu, aby obvinění stáhly.

„Jeho ochota sebereflexe, jeho vám doručené omluvy a snaha o nápravu i vyjasnění nás přesvědčují, že tato situace nemá být o soudním trestání nebo obviňování, ale o hledání řešení, které bude spravedlivé a léčivé pro všechny zúčastněné,“ uvádí e-mail, o jehož existenci na webu informovala CNN Prima News. Podle nej je i součástí policejního spisu. Obdržení mailu potvrdila jedna z poškozených. „Už tehdy na mě působil tak, že mě měl přesvědčit, že se pletu a celé je to jen nedorozumění, které si můžeme vyříkat. Že není důvod to dál řešit a už vůbec ne přes policii,“ uvedla pro web jedna ze svědkyň.

Jména kterých slavných žen měla v onom e-mailu figurovat? Herečky Jitky Čvančarové (48) či kadeřnice celebrit Blanky Haškové (51).

Ostré odmítnutí

To, že s Alanem J. přišla do styku v souvislosti s jeho aktivitami v oblasti holotropního dýchání sice Jitka Čvančarová potvrdila, ale pro CNN Prima News zároveň ostře odmítla, že by měla s výzvou v mailu cokoliv společného. „Na vzniku toho dokumentu jsem se nijak nepodílela, neznala jeho obsah a nedala souhlas k použití svého jména ani k šíření jakýchkoli vyjádření, která jí jsou v této souvislosti přisuzována,“ řekla.

Jen dýchání

V kontaktu s léčitelem byly i další slavné ženy. Kadeřnice Blanka Hašková napsala, že obviněný v minulosti byl jejím lektorem při Maitrei Dýchání. „Jiný vztah jsem k němu neměla. V době, kdy jsem s ním takto spolupracovala, jsem neměla žádné informace nebo náznaky, že by se mohl dopouštět nezákonného jednání,“ uvedla Blanka Hašková. Když se o aféře dozvěděla, od obviněného se distancovala.

Čtyři poškozené


Kriminalisté »terapeuta« zadrželi v polovině loňského listopadu. Viní ho ze znásilnění čtyř klientek. „Využil jejich bezbrannosti a ve stavu výrazného omámení je sexuálně zneužil. Některé z nich penetroval za použití prstů či vibrátoru, na jiných zase provedl klasickou soulož,“ uvedl policista Richard Hrdina poté, co byl muž obviněn a vzat do vazby. Poškozených může být podle policie více. Pokud muže na přiložené fotografii poznáváte a stali jste se také jeho obětí, volejte linku 158.

Snažil se přesvědčit


Jedna z žen podle Radiožurnálu popsala, že ji přesvědčoval, že byla sexuálně zneužívaná v dětství. „Měl jsem hrozně moc klientek, už jsem to viděl strašně mockrát a tvoje tělo tak, jak se chová během terapií, projevuje známky, že jsi byla v dětství zneužívaná,“ vysvětloval jí, že vytěsnění tohoto prožitku může být důvod, proč má psychické problémy. Ačkoliv se vydával za psychoterapeuta, nikdy nezískal vysokoškolské vzdělání. Neměl ani terapeutický výcvik. Léčitelské a alternativní praktiky začal nabízet před více než 20 lety.

Noční terapie

Jako hlavní produkt nabízel celonoční terapie. Při nich využíval i účinky psychedelických látek, např. odvar z lysohlávek či routy syrské. Podle informací Radiožurnálu ženy znásilnil nebo zneužil právě ve chvíli, kdy byly pod vlivem drog a nemohly reagovat. Bolestivý akt trval i desítky minut.

Léčitel Alan J. stíhaný za znásilnění
Léčitel Alan J. stíhaný za znásilnění
Alan J.
Alan J.
Jitka Čvančarová

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Alexandra Vetkovská
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