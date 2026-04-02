Vězeň v Kynšperku se pokusil zabít spoluvězně: Napadl ho příborovým nožem

Ilustrační foto
2. dubna 2026
12:27

Pokus o vraždu vyšetřují policisté ve věznici v Kynšperku nad Ohří. Jednačtyřicetiletý odsouzený tam ve středu podle policie napadl spoluvězně příborovým nožem do hlavy.

Sedmačtyřicetiletý muž utrpěl vážná zranění, informovala dnes krajská policejní mluvčí Kateřina Pešková.

Zraněného vězně transportoval vrtulník do nemocnice. Muž podezřelý z pokusu o vraždu je ve výkonu trestu odnětí svobody za majetkovou trestnou činnost. Policie středeční případ prověřuje a zjišťuje motiv.

Vzhled Pavla Zedníčka děsí: Zestárl o 30 let
