Nález dětské ručičky u domu v Kynšperku: Znepokojivá slova místních!

V Kynšperku nad Ohří byla nalezena dětská ruka
V Kynšperku nad Ohří byla nalezena dětská ruka
V Kynšperku nad Ohří byla nalezena dětská ruka
V Kynšperku nad Ohří byla nalezena dětská ruka
V Kynšperku nad Ohří byla nalezena dětská ruka
Autor: Kateřina Moravcová, Martin Lisičan - 
4. června 2026
18:55

Obyvatelé Kynšperku nad Ohří na Sokolovsku jsou otřesení z hrůzného nálezu. Na zahradě jednoho z místních domů se našla dětská ruka. Zatímco vyšetřování policie pokračuje, vyjádření obyvatel znepokojuje.

Objevení lidských ostatků v zakrvácené igelitce odstartovalo rozsáhlou policejní akci již ve středu večer. Zřejmě se jedná o dva dny starou paži mladšího dítěte oddělenou v ramenním kloubu. „V současné době v místě probíhá pátrání po čemkoliv, co pomůže objasnit tento případ. Do akce se zapojilo několik desítek policistů, včetně psovodů a hasičů,“ řekl ve čtvrtek policejní mluvčí Jakub Kopřiva. „Několik desítek policistů nyní prohledává terén kolem řeky Ohře a terén lemující cyklostezku. Další policisté provádí šetření v ulicích města,“ upřesnil. Policie krátce před šestou hodinou odpolední potvrdila, že zadržela osobu podezřelou z násilného trestného činu. Podle informací serveru Krimi Plzeň jde o ženu. Na ženě bylo těhotenství údajně patrné, bříško jí prý najednou podivně zmizelo, citoval obyvatele zmíněný server.

Vyjádření obyvatel

Událost hluboce zasáhla místní obyvatele, u nichž policie zjišťovala bližší informace. „Jsem z toho v šoku. Já sama jsem těhotná, možná proto se mě policisté ptali, jestli neznám ve svém okolí nějakou ženu, která byla těhotná, ale nemá miminko. Jenže já tu jsem jen krátce,“ řekla Blesku otřesená paní Lenka (29). 

Video  V Kynšperku nad Ohří byla nalezena část lidského těla.  - Blesk: Kateřina Moravcová
Video se připravuje ...

Blesk zastavil na ulici před domem v ulici poblíž nádraží i maminku s dítětem. „Rodin s dětmi tu moc není a téměř všechny známe. Bydlíme tady u nádraží, tak si dovedete představit, že kolem chodí všelijaká individua,“ prozradila.

Policejní akce pokračuje. Policisté se při prohledávání okolí zaměřují i na popelnice a křoví.

V Kynšperku nad Ohří byla nalezena dětská ruka
V Kynšperku nad Ohří byla nalezena dětská ruka
V Kynšperku nad Ohří byla nalezena dětská ruka
V Kynšperku nad Ohří byla nalezena dětská ruka
V Kynšperku nad Ohří byla nalezena dětská ruka

Témata:
dítěpoliciepátránírukanálezvyšetřováníobyvateléokres SokolovTerénOhřeKynšperk nad OhříKarlovarský kraj
Kateřina Moravcová
Další články autora

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

První pohled na bosse podsvětí Krejčíře: Bez vlasů, peněz a opuštěný
První pohled na bosse podsvětí Krejčíře: Bez vlasů, peněz a opuštěný
Aha!
Blesk Tlapky se vracejí: Psí festival na Vypichu spojí skvělou zábavu a pomoc zvířatům bez domova
Blesk Tlapky se vracejí: Psí festival na Vypichu spojí skvělou zábavu a pomoc zvířatům bez domova
Dáma
5 důvodů, proč je Alpbachtal ideálním cílem pro vaši příští rodinnou dovolenou
5 důvodů, proč je Alpbachtal ideálním cílem pro vaši příští rodinnou dovolenou
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Moje zdraví
Bubny se změní k nepoznání. Praha zveřejnila novou podobu obří čtvrti
Bubny se změní k nepoznání. Praha zveřejnila novou podobu obří čtvrti
e15
Baseball na Yankees: pivo za cenu vstupenky, zklamaný Gruzínec a „vůně“ jako v Ďolíčku
Baseball na Yankees: pivo za cenu vstupenky, zklamaný Gruzínec a „vůně“ jako v Ďolíčku
iSport
Okamurův omyl: Šíření nenávisti není svoboda slova, ale nacistická propaganda. A vláda mlčí
Okamurův omyl: Šíření nenávisti není svoboda slova, ale nacistická propaganda. A vláda mlčí
Reflex
Hudba v nitru země: Čarovné tóny rozezvučí jeskyně Moravského krasu
Hudba v nitru země: Čarovné tóny rozezvučí jeskyně Moravského krasu
Lidé a země