Nález dětské ručičky u domu v Kynšperku: Znepokojivá slova místních!
Obyvatelé Kynšperku nad Ohří na Sokolovsku jsou otřesení z hrůzného nálezu. Na zahradě jednoho z místních domů se našla dětská ruka. Zatímco vyšetřování policie pokračuje, vyjádření obyvatel znepokojuje.
Objevení lidských ostatků v zakrvácené igelitce odstartovalo rozsáhlou policejní akci již ve středu večer. Zřejmě se jedná o dva dny starou paži mladšího dítěte oddělenou v ramenním kloubu. „V současné době v místě probíhá pátrání po čemkoliv, co pomůže objasnit tento případ. Do akce se zapojilo několik desítek policistů, včetně psovodů a hasičů,“ řekl ve čtvrtek policejní mluvčí Jakub Kopřiva. „Několik desítek policistů nyní prohledává terén kolem řeky Ohře a terén lemující cyklostezku. Další policisté provádí šetření v ulicích města,“ upřesnil. Policie krátce před šestou hodinou odpolední potvrdila, že zadržela osobu podezřelou z násilného trestného činu. Podle informací serveru Krimi Plzeň jde o ženu. Na ženě bylo těhotenství údajně patrné, bříško jí prý najednou podivně zmizelo, citoval obyvatele zmíněný server.
Vyjádření obyvatel
Událost hluboce zasáhla místní obyvatele, u nichž policie zjišťovala bližší informace. „Jsem z toho v šoku. Já sama jsem těhotná, možná proto se mě policisté ptali, jestli neznám ve svém okolí nějakou ženu, která byla těhotná, ale nemá miminko. Jenže já tu jsem jen krátce,“ řekla Blesku otřesená paní Lenka (29).
Blesk zastavil na ulici před domem v ulici poblíž nádraží i maminku s dítětem. „Rodin s dětmi tu moc není a téměř všechny známe. Bydlíme tady u nádraží, tak si dovedete představit, že kolem chodí všelijaká individua,“ prozradila.
Policejní akce pokračuje. Policisté se při prohledávání okolí zaměřují i na popelnice a křoví.
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