Agresor (13) řádil v Jihlavě: Skopal mladou dívku a na opilého vytáhl nůž

Pachatelem byl pouze třináctiletý mladík.
Z lupiče v centru JIhlavy se vyklubal třináctiletý kluk.
Autor: Andrea Vídeňská - 
2. června 2026
12:19

O víkendu se v ulicích Jihlavy během jediné noci odehrály dva brutální útoky. Policie po nich okamžitě rozjela pátrání po neznámém pachateli, který měl nejprve napadnout mladou dívku a později pod pohrůžkou nože oloupit také kolemjdoucího muže. Největší šok ale přišel po dopadení, z nočního řádění je podezřelý teprve třináctiletý chlapec.

Nejprve se v centru města stala terčem útoku mladá dívka (18), která seděla na lavičce. Tu oslovil neznámý mladík. Jenže z nevinné konverzace se během okamžiku stal brutální útok.

Kopance, vyhrůžky a nůž

Gauner jí měl začít násilím vytrhávat kabelku, smýkat s ní po zemi a opakovaně ji kopat. „Šokovaná zraněná dívka se snažila mladíka pronásledovat, dohonit se jí ho ale nepodařilo. Situace pro ni byla natolik stresující, že nějakou dobu nebyla schopna reagovat a přivolat pomoc,“ uvedla jihlavská policejní mluvčí Jana Kroutilová. Vyděšená dívka přišla o osobní věci v hodnotě přes deset tisíc korun.

Překvapivé je, že to agresorovi nestačilo. Vyšetřování odhalilo, že kluk má v Jihlavě na triku ještě další loupež, kdy s nožem ohrožoval opilého muže (48).

Řádilo dítě

Do akce vyrazili policisté, kriminalisté i psovod, připojili se také strážníci městské policie. Díky rychlé práci se podezřelého podařilo vypátrat a zadržet ještě tu noc. „Před druhou hodinou ráno jsme podezřelého mladíka vypátrali a zadrželi na ulici Brněnská,“ řekl Jakub Pivoňka, vedoucí oddělení obecné kriminality.

V tu ránu ale přišel šok. Podle zjištění kriminalistů má být z obou útoků podezřelý chlapec (13), po kterém bylo v době činu vyhlášeno pátrání. V první polovině května totiž utekl ze zařízení pro mládež, kde měl být umístěn.

BLESK plesk ( 2. června 2026 13:36 )

Vůbec jí nedochází, že utekl z pasťáku, protože už páchal trestnou činnost.

Tomáš Souček ( 2. června 2026 13:25 )

👍👍👍👍👍👍👍

nika f ( 2. června 2026 13:22 )

Myslíte si, že tam byl za odměnu a ven chce jen kvůli sluníčku? Že má snad hlad? Proč páchá takové hrozné věci? Protože je psychopatická osoba, krade kvůli fetu, ale i jen tak pro zábavu, chce mít nad s lidmi moc, dělá mu dobře jejich utrpení atd. A hlavně nulový sociáoní intelekt a evidentně i mentální. Vy jste teď odněkud spadla z Marsu?

nika f ( 2. června 2026 13:19 )

Za živa...

nika f ( 2. června 2026 13:18 )

Už aby platila ta trestní odpovědnost od 13 let!!! 😡

