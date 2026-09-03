Na přechodu zabil krásnou Veroniku (†20): Řidič (18) měl vůz Audi A3 pouhé tři dny

Veronika měla celý život před sebou.
Veronika měla celý život před sebou.
Těšila se do nového bytu, život jí vzal riskující řidič.
Pietní místo připomíná tragickou nehodu.
Pietní místo připomíná tragickou nehodu.
Autor: Kateřina Moravcová - 
3. září 2026
09:24

Měla jít s maminkou koupit vybavení do nového bytu. Na schůzku už krásná Veronika (†20) z Karlových Varů nedorazila. Na přechodu ji srazil mladík (18). V nemocnici zemřela.

Tragickou událost, která se odehrála v sobotu odpoledne, připomínají u silnice v karlovarské městské části Drahovice zapálené svíčky a haldy plyšáků. Pietní místo tam pro zesnulou Veroniku nechala upravit rodina. „Zrovna se měla stěhovat. Maminka na ni čekala před domem nedaleko přechodu. Měly spolu jít koupit ještě nějaké věci do bytu. Ještě si telefonovaly, že už jde. Pak už slyšela jen houkačky,“ popisuje otřesnou tragédii Jan, jeden z členů rodiny. Mladou ženu v kritickém stavu napojenou na umělou plicní ventilaci převáželi záchranáři letecky do Plzně, kde v pondělí zemřela.

Policie uvedla, že se řidič zřejmě plně nevěnoval řízení. Hledá svědky události a žádá řidiče, kteří projížděli místem nehody v sobotu kolem 16. hodiny, aby zavolali na linku 158.

Co se stalo?

Veronika přecházela přechod pro chodce v ulici Stará Kysibelská, na rovném a přehledném úseku. „Jel minimálně sto kilometrů v hodině v obytné zóně, kde je autobusová zastávka a dětské hřiště. Navíc prý podle svědků kus před tím předjížděl. Ten kluk měl tři dny starý auto Audi A3,“ popsal Jan.

Při tragické nehodě na D6 zemřel jeden člověk.
Noční nehoda na D6: Při nehodě dvou dodávek a kamionu zemřel člověk

Veronika měla celý život před sebou.
Veronika měla celý život před sebou.
Těšila se do nového bytu, život jí vzal riskující řidič.
Pietní místo připomíná tragickou nehodu.
Pietní místo připomíná tragickou nehodu.

Video se připravuje ...
Stařenku na přechodu v Praze 8 srazilo auto.
Zdroj: Městská policie Praha

 

 

Témata:
řidičsmrtsmrtelná nehodapřechod pro chodcesražený chodecKarlovy VarysilnicenemocniceAudi A3
Kateřina Moravcová
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Bozena Vildmanova ( 3. září 2026 10:07 )

Nechápu bez praxe několik měsíců takovému dítěti dát auto. Je lékašsky a vědecky dokázáno, že kluk v 18 letech není ještě dospělej, zralej chlap!!Takto nám to říkal doktor ve škole při prohlídce. Kdežto 18ti letá slečna je už dospělá žena. Psychicky je prý mezi 18ti letým klukem a slečnou stejně starou 4 roky rozdíl vyzrálosti!!!!!!! Tady je výsledek když rodiče dovolí 18 letému dítěti řídit bez dozoru auto!!!

Uživatel_5513374 ( 3. září 2026 10:01 )

👍👍👍

Uživatel_5513374 ( 3. září 2026 10:01 )

Marian👍👍👍

E M ( 3. září 2026 10:01 )

no ony ty dnešní autoškoly. uff. jako jinde za prachy fšecko. Jo a na ten byt jí mohli dát rodiče ... nemyslíte? A s tou krásou - ne nadarmo je fotka začerněná, kdo ví jak ve skutečnosti vypadala. Oni ti psavci taky čarujou co to dá-

Marian Prochop ( 3. září 2026 09:45 )

Kde vzal 18 smrad na auto ? Že ty nemáš nic to není měřítko.
Tahle chudá česká pakáž Když povolí stavidla svému nic myšlení a závisti...

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Ponížení u Krause! Studená sprcha pro partnerku známého komika
Ponížení u Krause! Studená sprcha pro partnerku známého komika
Aha!
Jak vypadala dokonalá žena před 100 lety? V roce 1900 vládla pravidla, která by dnes málokdo snesl
Jak vypadala dokonalá žena před 100 lety? V roce 1900 vládla pravidla, která by dnes málokdo snesl
Dáma
Slabikář, kulaté vodovky a piják. Zavzpomínejte na retro skvosty ze školních lavic
Slabikář, kulaté vodovky a piják. Zavzpomínejte na retro skvosty ze školních lavic
Maminka
Krajka a bavlna: Nenápadný detail, který z obyčejného trička udělá ikonický kousek
Krajka a bavlna: Nenápadný detail, který z obyčejného trička udělá ikonický kousek
Ženy
Burčák a zdraví: Překvapující fakta a rady pro bezpečnou konzumaci
Burčák a zdraví: Překvapující fakta a rady pro bezpečnou konzumaci
Moje zdraví
Trump odmítá jednání a ropa divoce roste. Jak konflikt v Hormuzu ničí akcie i vládní dluhopisy
Trump odmítá jednání a ropa divoce roste. Jak konflikt v Hormuzu ničí akcie i vládní dluhopisy
e15
Slavia zveřejnila nominaci na Ligu mistrů. Jedna výrazná absence, jinak bez překvapení
Slavia zveřejnila nominaci na Ligu mistrů. Jedna výrazná absence, jinak bez překvapení
iSport
Co popřát dětem do nového školního roku? Smrt vedlejší větě přívlastkové!
Co popřát dětem do nového školního roku? Smrt vedlejší větě přívlastkové!
Reflex
Netradiční místa a známí herci: K jubilejní Noci literatury se připojí více než 100 měst
Netradiční místa a známí herci: K jubilejní Noci literatury se připojí více než 100 měst
Lidé a země