Na přechodu zabil krásnou Veroniku (†20): Řidič (18) měl vůz Audi A3 pouhé tři dny
Měla jít s maminkou koupit vybavení do nového bytu. Na schůzku už krásná Veronika (†20) z Karlových Varů nedorazila. Na přechodu ji srazil mladík (18). V nemocnici zemřela.
Tragickou událost, která se odehrála v sobotu odpoledne, připomínají u silnice v karlovarské městské části Drahovice zapálené svíčky a haldy plyšáků. Pietní místo tam pro zesnulou Veroniku nechala upravit rodina. „Zrovna se měla stěhovat. Maminka na ni čekala před domem nedaleko přechodu. Měly spolu jít koupit ještě nějaké věci do bytu. Ještě si telefonovaly, že už jde. Pak už slyšela jen houkačky,“ popisuje otřesnou tragédii Jan, jeden z členů rodiny. Mladou ženu v kritickém stavu napojenou na umělou plicní ventilaci převáželi záchranáři letecky do Plzně, kde v pondělí zemřela.
Policie uvedla, že se řidič zřejmě plně nevěnoval řízení. Hledá svědky události a žádá řidiče, kteří projížděli místem nehody v sobotu kolem 16. hodiny, aby zavolali na linku 158.
Co se stalo?
Veronika přecházela přechod pro chodce v ulici Stará Kysibelská, na rovném a přehledném úseku. „Jel minimálně sto kilometrů v hodině v obytné zóně, kde je autobusová zastávka a dětské hřiště. Navíc prý podle svědků kus před tím předjížděl. Ten kluk měl tři dny starý auto Audi A3,“ popsal Jan.
Nechápu bez praxe několik měsíců takovému dítěti dát auto. Je lékašsky a vědecky dokázáno, že kluk v 18 letech není ještě dospělej, zralej chlap!!Takto nám to říkal doktor ve škole při prohlídce. Kdežto 18ti letá slečna je už dospělá žena. Psychicky je prý mezi 18ti letým klukem a slečnou stejně starou 4 roky rozdíl vyzrálosti!!!!!!! Tady je výsledek když rodiče dovolí 18 letému dítěti řídit bez dozoru auto!!!