Noční nehoda na D6: Při nehodě dvou dodávek a kamionu zemřel člověk

Při tragické nehodě na D6 zemřel jeden člověk.
Při tragické nehodě na D6 zemřel jeden člověk.
Při tragické nehodě na D6 zemřel jeden člověk.
Při tragické nehodě na D6 zemřel jeden člověk.
Při tragické nehodě na D6 zemřel jeden člověk.
Autor: ČTK - 
2. září 2026
12:25

Tragická nehoda v noci ochromila dálnici D6 ve směru na Prahu. Na 10. kilometru se postupně střetly dvě dodávky s kamionem, který stál v odstavném pruhu. Řidič jedné z dodávek na místě zemřel. Druhý řidič utrpěl lehčí zranění. Dálnice byla několik hodin zcela uzavřená.

Při nehodě kamionu a dvou dodávek na 10. kilometru dálnice D6 ve směru na Prahu dnes v noci zemřel řidič jedné z dodávek. Dodávky postupně narazily do kamionu, který stál v odstavném pruhu. ČTK to řekla středočeská policejní mluvčí Michaela Richterová.

Video se připravuje ...
Dodávky postupně narazily do kamionu, který stál v odstavném pruhu.
Zdroj: Aktu.cz

Nehoda byla hlášena krátce před 01:00. „Řidič nákladní soupravy zastavil v odstavném pruhu, do návěsu narazila jedna dodávka a pak ještě druhá dodávka, jejíž řidič bohužel zemřel,“ řekla Richterová. Řidič druhé dodávky utrpěl lehčí poranění.

Dálnice byla ve směru na Prahu několik hodin uzavřená. Provoz byl plně obnoven kolem 08:00.

Při tragické nehodě na D6 zemřel jeden člověk.
Při tragické nehodě na D6 zemřel jeden člověk.
Při tragické nehodě na D6 zemřel jeden člověk.
Při tragické nehodě na D6 zemřel jeden člověk.
Při tragické nehodě na D6 zemřel jeden člověk.

Témata:
nehodakamionsmrtdodávkasmrtelná nehodaPrahaDálnice D6zranění
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Herec Zdeněk Žák na dovolené: KOLAPS! RYCHLÝ PŘEVOZ DO ŠPITÁLU!
Herec Zdeněk Žák na dovolené: KOLAPS! RYCHLÝ PŘEVOZ DO ŠPITÁLU!
Aha!
Proč zbytečně utrácet? Těchto 10 ověřených pravidel udrží váš dekolt pevný s tím, co už máte doma
Proč zbytečně utrácet? Těchto 10 ověřených pravidel udrží váš dekolt pevný s tím, co už máte doma
Dáma
&#039;Chuťovky&#039; ze školních jídelen aneb Která jídla jsme v dětství nenáviděli?
'Chuťovky' ze školních jídelen aneb Která jídla jsme v dětství nenáviděli?
Maminka
Batoh do kanceláře? Ano, a vypadá líp než vaše tote bag
Batoh do kanceláře? Ano, a vypadá líp než vaše tote bag
Ženy
Jak poznáte nádor mozku? Lékař vysvětluje, proč vznikají a jak se operují
Jak poznáte nádor mozku? Lékař vysvětluje, proč vznikají a jak se operují
Moje zdraví
Na dlouhý seznam prodejů přibyla další pražská nemovitost. Vítkova CPI stále hledá recept na nižší zadlužení
Na dlouhý seznam prodejů přibyla další pražská nemovitost. Vítkova CPI stále hledá recept na nižší zadlužení
e15
Neshoda ve Slavii. V klubu řeší osud Chorého, ve hře je šokující návrat
Neshoda ve Slavii. V klubu řeší osud Chorého, ve hře je šokující návrat
iSport
Komedie Motoristů a SPD: Macinka a Okamura tepou rozpočet Schillerové. Celé je to jen divadlo
Komedie Motoristů a SPD: Macinka a Okamura tepou rozpočet Schillerové. Celé je to jen divadlo
Reflex
Průlomem Iskăru před Boží oči: Skutečnou páteří Bulharska je pohoří Stará planina
Průlomem Iskăru před Boží oči: Skutečnou páteří Bulharska je pohoří Stará planina
Lidé a země