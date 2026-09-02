Tragická nehoda autobusu mezi egyptskými letovisky: Šestnáct mrtvých a 28 zraněných

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: Profimedia)
Autor: ČTK - 
2. září 2026
09:03

Tragická nehoda autobusu si v Egyptě vyžádala 16 životů a dalších 28 lidí utrpělo zranění. K havárii došlo na silnici mezi turistickými letovisky Dahab a Nuvajba na jihu Sinajského poloostrova. Na místo vyrazilo 20 sanitek, příčina nehody zatím není známá.

Šestnáct lidí ve středu zahynulo a dalších 28 utrpělo zranění při nehodě autobusu v jižní části Sinajského poloostrova v Egyptě, píší agentury s odvoláním na egyptské ministerstvo zdravotnictví. Nehoda se stala na silnici mezi egyptskými letovisky Dahab a Nuvajba v oblasti podél pobřeží Rudého moře, která je oblíbenou turistickou destinací.

Na místo nehody vyjelo 20 sanitek a zraněným byla poskytnuta lékařská péče, oznámilo ministerstvo zdravotnictví. Úřady zatím neupřesnily příčinu nehody.

Minulý měsíc při nehodě dvou pickupů v egyptské provincii Ismáílija zemřelo nejméně 18 lidí, z nichž většinu tvořili dětští dělníci ve věku 13 a 14 let, kteří byli na cestě za prací na farmě.

Dopravní nehody jsou v Egyptě běžné a často bývají přičítány bezohledné jízdě, špatné údržbě vozidel a nevymahatelnosti předpisů, poznamenala agentura AFP. V minulém roce přišlo na egyptských silnicích o život bezmála 6000 lidí, vyplývá z údajů egyptského statistického úřadu.

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Zdroj: Sociální sítě

 

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