Tragická nehoda autobusu mezi egyptskými letovisky: Šestnáct mrtvých a 28 zraněných
Tragická nehoda autobusu si v Egyptě vyžádala 16 životů a dalších 28 lidí utrpělo zranění. K havárii došlo na silnici mezi turistickými letovisky Dahab a Nuvajba na jihu Sinajského poloostrova. Na místo vyrazilo 20 sanitek, příčina nehody zatím není známá.
Šestnáct lidí ve středu zahynulo a dalších 28 utrpělo zranění při nehodě autobusu v jižní části Sinajského poloostrova v Egyptě, píší agentury s odvoláním na egyptské ministerstvo zdravotnictví. Nehoda se stala na silnici mezi egyptskými letovisky Dahab a Nuvajba v oblasti podél pobřeží Rudého moře, která je oblíbenou turistickou destinací.
Na místo nehody vyjelo 20 sanitek a zraněným byla poskytnuta lékařská péče, oznámilo ministerstvo zdravotnictví. Úřady zatím neupřesnily příčinu nehody.
Minulý měsíc při nehodě dvou pickupů v egyptské provincii Ismáílija zemřelo nejméně 18 lidí, z nichž většinu tvořili dětští dělníci ve věku 13 a 14 let, kteří byli na cestě za prací na farmě.
Dopravní nehody jsou v Egyptě běžné a často bývají přičítány bezohledné jízdě, špatné údržbě vozidel a nevymahatelnosti předpisů, poznamenala agentura AFP. V minulém roce přišlo na egyptských silnicích o život bezmála 6000 lidí, vyplývá z údajů egyptského statistického úřadu.
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