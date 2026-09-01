U Lomu zemřely maturantky Andrea a Lili: Na pohřeb přišly stovky lidí
V Mostě proběhlo poslední rozloučení s maturantkami, které zemřely při tragické nehodě mezi Mariánskými Radčicemi a Lomem. Smuteční síň zaplnily stovky lidí. O pohřbu jako první informoval web CNN Prima News.
Maturantky Lili a Andrea spolu vyrůstaly celý život. Právě i z tohoto důvodu bílé rakve dívek spočinuly vedle sebe, informoval web CNN Prima News. Místo lidé zaplnili řadou dojemných vzkazů, ale i velkým množstvím květin a věnců.
K tragickému střetu došlo v sobotu 22. srpna krátce po 21:00. Jak uvedl mluvčí krajských záchranářů Patrik Christian Cmorej, dvě osoby na místě podlehly, další dva těžce zraněné lidi záchranáři vrtulníkem přepravili na traumacentrum ústecké nemocnice a dva lehce až středně zraněné lidi sanitkou do mostecké nemocnice. Řidiče, který je podezřelý ze zavinění nehody, policie zadržela. Umístěn byl do policejní cely, dodal regionální mluvčí policie Václav Krieger.
Ještě před samotným příjezdem záchranářů zraněným na místě pomáhali studenti Střední školy diplomacie v Mostě. K nehodě se vyjádřila i ředitelka zmíněné školy. Ta vyjádřila upřímnou soustrast rodičům a lidem, kteří zesnulé maturantky znali a milovali.
„Tyto věci se mladým lidem nemají stávat a my tady veřejně nemáme diskutovat o zatáčkách, ale jen věnovat tichou vzpomínku a projevit bolest v srdci. Neměli bychom ani zapomínat na ty, kteří byli poblíž a poskytli okamžitou pomoc. Byli to studenti z naší školy z Diplomky, Kája, Adam, Michal, Honza, Vláďa,“ napsala ředitelka Vladimíra Ilievová v příspěvku na sociálních sítích.
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