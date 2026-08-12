U nemocnice v Ústí lidem hrozila smrtí: Agresorka s nožem vše vysílala živě
U nemocnice v Ústí nad Labem lidem vyhrožovala smrtí agresivní žena s nožem v ruce. Vše přitom vysílala živě na sociálních sítích. Skončila ve vazbě.
Žena z dosud nejasných příčin slovně napadla jinou ženu před nemocniční lékárnou. Napadená si na pomoc přivolala manžela. „Řekni něco rodině, pojď, než tě zabiju,“ křičela na videu agresorka. Partner se mezi ženy postavil, přičemž agresorku s nožem se snažil slovně uklidnit. Na případ jako první upozornil web CNN Prima News. Jak později uvedla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová, manželka mezitím zavolala na linku 158.
Policisté ženu s nožem na místě zadrželi. Skončila ve vazbě. „Ústečtí kriminalisté 28letou ženu stíhají pro trestný čin nebezpečného vyhrožování, poškození cizí věci a výtržnictví,“ uvedla mluvčí Hyšplerová. Obviněné ženě hrozí až tři roky vězení.
Pilčík, Rigo, Mrázek uložen posmrtně dodnes v Policejním muzeu ? 😨 👎
Ty Bezpečno ! 👎