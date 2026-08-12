U nemocnice v Ústí lidem hrozila smrtí: Agresorka s nožem vše vysílala živě

U nemocnice v Ústí vyhrožovala smrtí agresivní žena.
U nemocnice v Ústí vyhrožovala smrtí agresivní žena.
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem. (Ilustrační foto)
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem. (Ilustrační foto)
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem. (Ilustrační foto)
Autor: Martin Lisičan - 
12. srpna 2026
08:51

U nemocnice v Ústí nad Labem lidem vyhrožovala smrtí agresivní žena s nožem v ruce. Vše přitom vysílala živě na sociálních sítích. Skončila ve vazbě. 

Žena z dosud nejasných příčin slovně napadla jinou ženu před nemocniční lékárnou. Napadená si na pomoc přivolala manžela.  „Řekni něco rodině, pojď, než tě zabiju,“ křičela na videu agresorka. Partner se mezi ženy postavil, přičemž agresorku s nožem se snažil slovně uklidnit. Na případ jako první upozornil web CNN Prima News. Jak později uvedla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová, manželka mezitím zavolala na linku 158.

Policisté ženu s nožem na místě zadrželi. Skončila ve vazbě. „Ústečtí kriminalisté 28letou ženu stíhají pro trestný čin nebezpečného vyhrožování, poškození cizí věci a výtržnictví,“ uvedla mluvčí Hyšplerová. Obviněné ženě hrozí až tři roky vězení.

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Zdroj: Facebook
U nemocnice v Ústí vyhrožovala smrtí agresivní žena.
U nemocnice v Ústí vyhrožovala smrtí agresivní žena.
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem. (Ilustrační foto)
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem. (Ilustrační foto)
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem. (Ilustrační foto)

Témata:
útoknůžÚstí nad Labemnemocnicesmrtsociální síťMasarykova nemocnice Ústí nad LabemÚstecký kraj
Martin Lisičan
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ford skorpio ( 12. srpna 2026 10:01 )

Pilčík, Rigo, Mrázek uložen posmrtně dodnes v Policejním muzeu ? 😨 👎

Ty Bezpečno ! 👎

ford skorpio ( 12. srpna 2026 09:58 )

Bezpečno a za Komunistů ? 👎

Co Ti všeználku říkají jména Hojer, Straka/Novák a spol. 😨

ford skorpio ( 12. srpna 2026 09:53 )

- a pokud Ano jsou Zákony v této zemi ŠPATNÉ a ZKOSTNATĚLÉ/staré tak jako všechno !

E M ( 12. srpna 2026 09:52 )

Prdlajs, dokud budou sudí dávat tresty jaké dávají nic se nezlepší. Holtř ta chůze do jurop jaksi šmajdá proti lidem.Neomlouivat , zavřít natvrdo jak za totáče a bude bezpečno.ů

ford skorpio ( 12. srpna 2026 09:51 )

Není pravdou že veřejnost musí doplácet na Psychopaty či labilní jedince a jejich přítomnost v ulicích zdejších měst!

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