Smrtelná potyčka v Ústí nad Labem: Pobodaný podlehl zranění
V Ústí nad Labem ráno 22. července pobodal muž druhého muže, pobodaný v nemocnici zemřel. Policie v souvislosti s tímto případem zadržela podezřelého, bližší informace vzhledem k vyšetřování nelze v tuto chvíli sdělit, uvedla na síti X.
Útok se podle kriminalistů odehrál po předchozí rozepři mezi muži. „Zraněný muž byl převezen do nemocnice, kde následkům bodného zranění podlehl,“ sdělila policie.
Ke zjištění přesné příčiny úmrtí oběti byla nařízena soudní pitva.
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