Brutální vražda exministryně: Zvrat v případu!
Britská prokuratura v pondělí obvinila Joshuu Kerryho z vraždy bývalé pravicové političky Ann Widdecombeové, informovaly tiskové agentury. Muž (28) byl obviněn po více než týdenní vazbě. Policie nadále vyšetřuje, zda vražda měla politický či teroristický motiv, uvedli státní zástupci. Widdecombeová byla nalezena mrtvá 9. července ve svém domě na venkově v jihozápadní Anglii.
Policie se domnívá, že k útoku na Widdecombeovou došlo 8. července. Téhož odpoledne se nedostavila na naplánovaný televizní rozhovor. Policie po nalezení těla uvedla, že podlehla těžkým poraněním.
Kerry byl zadržen 11. července v hrabství South Yorkshire v severní Anglii, více než 320 kilometrů od místa, kde bylo nalezeno tělo Widdecombeové. Původně byl zatčen na základě podezření z vraždy, ale v době, kdy byl již ve vazbě, se objevily další důkazy a nyní čelí také podezření z přípravy, organizování nebo páchání teroristických činů. Kerry se v úterý objeví před londýnským magistrátním soudem ve Westminsteru, uvedla agentura Reuters.
Osmasedmdesátiletá Widdecombeová byla v minulosti poslankyní britského parlamentu i Evropského parlamentu a v 90. letech působila jako státní ministryně za vlád konzervativního premiéra Johna Majora. Dlouho byla členkou Konzervativní strany, ale v roce 2019 vstoupila do protiunijní Brexit party, dnešní pravicově populistické Reform UK.
Byla známá svou bezprostředností a sociálně konzervativními názory. Stavěla se proti potratům a rozšiřování práv LGBTQ+ komunity.
V posledním desetiletí byli zavražděni dva britští poslanci. Labouristickou poslankyni Jo Coxovou v době brexitové kampaně v roce 2016 smrtelně postřelil a pobodal neonacista. Konzervativního poslance Davida Amesse v roce 2021 ubodal muž inspirovaný militantní skupinou Islámský stát.
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