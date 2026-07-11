Vražda exministryně! Před smrtí vystoupila v rádiu

Exministryni Ann Widdecombovou někdo zavraždil.
Exministryni Ann Widdecombovou někdo zavraždil.
Exministryni Ann Widdecombovou někdo zavraždil.
Exministryni Ann Widdecombovou někdo zavraždil.
Exministryni Ann Widdecombovou někdo zavraždil.
Autor: Martin Lisičan - 
11. července 2026
12:33

Na pozemku v Haytoru v jihozápadní Anglii našli ve čtvrtek tělo bývalé poslankyně a ministryně Ann Widdecombe (†78). Ženu našli v kaluži krve. Podle informací policie šlo o vraždu.

V současnosti nic nenasvědčuje tomu, že šlo o politicky motivovanou vraždu. Jak informoval deník The Independent, pro podezření z vraždy policisté zatkli šestadvacetiletého muže. Toho ale následně propustili. „Naše vyšetřování je stále v rané fázi, ale postupuje rychle,“ uvedl policejní mluvčí. 

Widdecombovou našli ve čtvrtek v domě, kde měla ležet v kaluži krve. Řadu let působila jako poslankyně v britském parlamentu, později zasedala v Evropském parlamentu. Zastávala také několik ministerských funkcí. Politička prosazovala ultrakonzervativní názory. Vyzývala například k znovuzavedení trestu smrti, vystupovala proti sňatkům stejnopohlavních osob či se stavěla proti právu na sebeurčení. 

 

Známá byla také v britské televizi, kde se objevila v několika zábavných pořadech. Den před svou smrtí dokonce hostovala v rozhlasovém pořadu „Talk“.  

Exministryni Ann Widdecombovou někdo zavraždil.
Exministryni Ann Widdecombovou někdo zavraždil.
Exministryni Ann Widdecombovou někdo zavraždil.
Exministryni Ann Widdecombovou někdo zavraždil.
Exministryni Ann Widdecombovou někdo zavraždil.
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Zdroj: Insta Crime Podcast

Témata:
smrtministryněvraždaAnglieEvropský parlamentAnn Widdecombe
Martin Lisičan
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