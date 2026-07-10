Tomáš měl zavraždit nemohoucí rodiče: Trvá na nevině, detektor lži tvrdí opak
Tomáš (45) měl zavraždit nemohoucí rodiče (†70, †69) ve slovenské Trnavě a poté s nimi dalších pět dní přebývat v domě! Mezitím se několikrát neúspěšně pokusil o sebevraždu. Případ z října 2024 je stále před soudem. Obžalovaný Tomáš trvá na své nevině. Psycholožka popsala výsledky z detektoru lži.
V půlce října 2024 měl Tomáš H. (45) zavraždit rodiče Věru (†70) a Jozefa (†69) v rodinném domku ve slovenské Trnavě. Matka byla osmým rokem připoutaná na lůžko a otec na vozíku. Po údajné vraždě měl syn s těly ještě pět dní přebývat a mezitím se neúspěšně pětkrát pokusit o sebevraždu!
Zesnulé, podle serveru PLUS Jeden Deň, objevil majitel domu poté, co přišel na kontrolu se svým švagrem. Na chodbě měla v nepřirozené poloze ležet mrtvola, další byla na polohovatelném lůžku ve vedlejší místnosti. Tomáš po zatčení tvrdil, že s vraždou nemá nic společného. Rodina nedávno přišla v exekuci o vlastní dům a dlouhodobě se potýkala s finančními problémy.
Ve středu 8. července proběhlo další soudní slyšení. Tomáš měl působit absolutně chladně a bez emocí, uvedl deník Nový Čas. Psycholožka před prokuraturou popsala výsledky z detektoru lži, kterého se měl obžalovaný účastnit.
„Dávali jsme obžalovanému otázky, jestli lhal při výpovědi. Výsledkem bylo, že nemluví pravdu,“ uvedla. Detektor lži snímá dýchání, reakci kůže i srdeční tep. „Součástí jsou i kontrolní otázky, které nesouvisí se skutkem a slouží k porovnání reakcí,“ vysvětlila psycholožka.
Obhájkyně obžalovaného se ohradila, že detektor lži není nikdy stoprocentní, tudíž na základě jeho výsledků nelze vznést obvinění. Přesto se případ posouvá k samotnému závěru. Další soudní jednání proběhne v srpnu.
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