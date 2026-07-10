Tomáš měl zavraždit nemohoucí rodiče: Trvá na nevině, detektor lži tvrdí opak

Tomáš, obžalovaný z vraždy nemohoucích rodičů v Trnavě
Tomáš, obžalovaný z vraždy nemohoucích rodičů v Trnavě
Tomáš, obžalovaný z vraždy nemohoucích rodičů v Trnavě
Tomáš, obžalovaný z vraždy nemohoucích rodičů v Trnavě
Tomáš, obžalovaný z vraždy nemohoucích rodičů v Trnavě
Autor: Nicole Kučerová - 
10. července 2026
17:30

Tomáš (45) měl zavraždit nemohoucí rodiče (†70, †69) ve slovenské Trnavě a poté s nimi dalších pět dní přebývat v domě! Mezitím se několikrát neúspěšně pokusil o sebevraždu. Případ z října 2024 je stále před soudem. Obžalovaný Tomáš trvá na své nevině. Psycholožka popsala výsledky z detektoru lži.

V půlce října 2024 měl Tomáš H. (45) zavraždit rodiče Věru (†70) a Jozefa (†69) v rodinném domku ve slovenské Trnavě. Matka byla osmým rokem připoutaná na lůžko a otec na vozíku. Po údajné vraždě měl syn s těly ještě pět dní přebývat a mezitím se neúspěšně pětkrát pokusit o sebevraždu!

Zesnulé, podle serveru PLUS Jeden Deň, objevil majitel domu poté, co přišel na kontrolu se svým švagrem. Na chodbě měla v nepřirozené poloze ležet mrtvola, další byla na polohovatelném lůžku ve vedlejší místnosti. Tomáš po zatčení tvrdil, že s vraždou nemá nic společného. Rodina nedávno přišla v exekuci o vlastní dům a dlouhodobě se potýkala s finančními problémy.

Ve středu 8. července proběhlo další soudní slyšení. Tomáš měl působit absolutně chladně a bez emocí, uvedl deník Nový Čas. Psycholožka před prokuraturou popsala výsledky z detektoru lži, kterého se měl obžalovaný účastnit.

„Dávali jsme obžalovanému otázky, jestli lhal při výpovědi. Výsledkem bylo, že nemluví pravdu,“ uvedla. Detektor lži snímá dýchání, reakci kůže i srdeční tep. „Součástí jsou i kontrolní otázky, které nesouvisí se skutkem a slouží k porovnání reakcí,“ vysvětlila psycholožka.

Obhájkyně obžalovaného se ohradila, že detektor lži není nikdy stoprocentní, tudíž na základě jeho výsledků nelze vznést obvinění. Přesto se případ posouvá k samotnému závěru. Další soudní jednání proběhne v srpnu.

Video se připravuje ...
Vraha našli nedaleko místa vraždy pomocí termokamery.
Zdroj: Facebook/Ministerul Afacerilor Interne, Romania
Tomáš, obžalovaný z vraždy nemohoucích rodičů v Trnavě
Tomáš, obžalovaný z vraždy nemohoucích rodičů v Trnavě
Tomáš, obžalovaný z vraždy nemohoucích rodičů v Trnavě
Tomáš, obžalovaný z vraždy nemohoucích rodičů v Trnavě
Tomáš, obžalovaný z vraždy nemohoucích rodičů v Trnavě

Témata:
důmsoudrodinadetektor lžiinvalidní vozíktomášSlovenskofinanční problémyvraždaTrnavapsychologie
Nicole Kučerová
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Basiková prosila o pomoc! Kolaps na pódiu
Basiková prosila o pomoc! Kolaps na pódiu
Aha!
Tanec, vášeň a osudová láska: Jak dobře znáte kultovní letní film Hříšný tanec? Otestujte se!
Tanec, vášeň a osudová láska: Jak dobře znáte kultovní letní film Hříšný tanec? Otestujte se!
Dáma
Jak s bříškem zvládat vedra? Neřešte módu a osvěžujte se
Jak s bříškem zvládat vedra? Neřešte módu a osvěžujte se
Maminka
Pět maminek zažilo proměnu a den pro sebe, podívejte se na výsledek
Pět maminek zažilo proměnu a den pro sebe, podívejte se na výsledek
Ženy
Vitamín C: Pro krásu i zdravé tělo. Proč je důležitý a kde ho najdeme?
Vitamín C: Pro krásu i zdravé tělo. Proč je důležitý a kde ho najdeme?
Moje zdraví
Obří požár v baťovském areálu ve Zlíně. Hoří sklad obuvi Vasky, hasiči vyhlásili nejvyšší poplach
Obří požár v baťovském areálu ve Zlíně. Hoří sklad obuvi Vasky, hasiči vyhlásili nejvyšší poplach
e15
Vorlický do Slovácka? Chce za tátou a koučem. Co k tomu řekl boss Slavie Tvrdík?
Vorlický do Slovácka? Chce za tátou a koučem. Co k tomu řekl boss Slavie Tvrdík?
iSport
Venezuelský vězeň Darmovzal: Připoutali mě k židli a cítil jsem pach benzínu. Nevěděl jsem, kam zajdou
Venezuelský vězeň Darmovzal: Připoutali mě k židli a cítil jsem pach benzínu. Nevěděl jsem, kam zajdou
Reflex
Kde se mísí živly a živí smysly: Schladming – divoká voda, tající ledovec a štýrská pečeně
Kde se mísí živly a živí smysly: Schladming – divoká voda, tající ledovec a štýrská pečeně
Lidé a země