Táta porazil rakovinu plic: Krátce na to ho zastřelili
Táta Dale Stogden z britského Manchesteru v únoru loňského roku vyzrál nad zákeřnou rakovinou. Myslel si, že nyní má spoustu času na svou rodinu a blízké. Jen o pár měsíců později se však stal obětí střelby. Krutou ironií osudu je, že pachatel si ho nejspíš jen s někým spletl.
Hrozivou diagnózu rakoviny plic si Dale poprvé vyslechl v listopadu roku 2024. S nemocí bojoval po dobu čtyř měsíců, za vyléčeného ho lékaři prohlásili v únoru loňského roku. Byl otcem dvou dcer, Piper (18) a Alyssy (20). „Táta měl srdce ze zlata a i když byl život sebenáročnější, vždycky se usmíval,“ řekla jedna z dcer podle deníku Bild.
Vše se zdálo nadějné, o pár měsíců později však přišla osudová rána. 12. srpna 2025 okolo desáté večer Dalea z projíždějícího auta smrtelně postřelili. Zraněním podlehl později ten den v nemocnici. Vyšetřování následně ukázalo že auto ze kterého pachatel střílel, bylo kradené.
Střelci hledali někoho jiného
Střelcem měl být mladík jménem Leyton Davies (28), v autě s ním byli ještě Adam Ahmed (21) a Marc Carter (20).
Policisté po jejich zadržení zjistili, že trojice hledala dva konkrétní muže. Dale Stogden však ani jedním ze zamýšlených cílů nebyl. Jeho smrt zřejmě tedy byla nešťastná náhoda. „Táta byl zdravý jen pár měsíců a teď jsme o něj přišly tím nejpodlejším a nejkrutějším způsobem,“ uvedly dcery u soudu.
Střelce Leytona Daviese shledal soud vinným z vraždy. Jeho dva kumpáni z auta si vyslechli rozsudek viny v přečinu zabití. Všichni tři se také přiznali k pašování kokainu a heroinu. Finální trest soud však zatím nevynesl.
