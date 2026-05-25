Srážka autobusů u dálnice: 17 mrtvých

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: Profimedia.cz)
Autor: ČTK - 
25. května 2026
10:04

Nehoda na severozápadě Pákistánu, při níž minibus ve vysoké rychlosti narazil do autobusu zaparkovaného u dálnice, si v pondělí vyžádala 17 mrtvých a pět zraněných. S odvoláním na policii a záchranáře to napsala agentura AP.

Minibus havaroval nedaleko města Mardán v provincii Chajbar Pachtunchvá, když mířil do severněji položeného údolí Svát. Za nehodou podle předběžných závěrů stojí řidičova nedbalost, uvedl zástupce jedné ze záchranných služeb. Záchranáři a policie převezli mrtvé a zraněné do nemocnice, dodal.

Dopravní nehody jsou v Pákistánu běžné kvůli špatné infrastruktuře, bezohledné jízdě a nedostatečnému prosazování dopravních předpisů. Předloni v listopadu na severu země zemřelo nejméně 18 lidí, když se autobus vezoucí svatebčany zřítil do řeky Indus. V srpnu téhož roku při dvou nehodách autobusů přišlo o život nejméně 35 osob a desítky dalších utrpěly zranění a v květnu pak po nehodě autobusu zahynulo minimálně 20 lidí a 21 dalších bylo zraněno.

 

Témata:
autobussmrtsmrtelná nehodaminibusPákistándálniceIndusnehoda
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Poslední rok pro Konvičkovou: Seznam přání vhání slzy do očí
Poslední rok pro Konvičkovou: Seznam přání vhání slzy do očí
Aha!
V Česku vznikají trofeje pro Tour de France i sklářské dědictví UNESCO: Do kterých dílen můžete nahlédnout?
V Česku vznikají trofeje pro Tour de France i sklářské dědictví UNESCO: Do kterých dílen můžete nahlédnout?
Dáma
Luxusní snídaně z vloček: Vyzkoušejte čokoládové overnight oats nebo domácí granolu
Luxusní snídaně z vloček: Vyzkoušejte čokoládové overnight oats nebo domácí granolu
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Moje zdraví
Ceny ropy prudce padají, trhy doufají v dohodu mezi USA a Íránem
Ceny ropy prudce padají, trhy doufají v dohodu mezi USA a Íránem
e15
Revize kádru Plzně: pojištěné opory i vliv MS. Nevydařené návraty, kdo je na hraně?
Revize kádru Plzně: pojištěné opory i vliv MS. Nevydařené návraty, kdo je na hraně?
iSport
Babiš a Macinka se chovají jako burani a udělali fatální chybu, když ignorovali bavorského premiéra
Babiš a Macinka se chovají jako burani a udělali fatální chybu, když ignorovali bavorského premiéra
Reflex
V tomto jezeře vás obklopí tisíce medúz. Přes den putují za sluncem a většinou vás nežahnou
V tomto jezeře vás obklopí tisíce medúz. Přes den putují za sluncem a většinou vás nežahnou
Lidé a země