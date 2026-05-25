Srážka autobusů u dálnice: 17 mrtvých
Nehoda na severozápadě Pákistánu, při níž minibus ve vysoké rychlosti narazil do autobusu zaparkovaného u dálnice, si v pondělí vyžádala 17 mrtvých a pět zraněných. S odvoláním na policii a záchranáře to napsala agentura AP.
Minibus havaroval nedaleko města Mardán v provincii Chajbar Pachtunchvá, když mířil do severněji položeného údolí Svát. Za nehodou podle předběžných závěrů stojí řidičova nedbalost, uvedl zástupce jedné ze záchranných služeb. Záchranáři a policie převezli mrtvé a zraněné do nemocnice, dodal.
Dopravní nehody jsou v Pákistánu běžné kvůli špatné infrastruktuře, bezohledné jízdě a nedostatečnému prosazování dopravních předpisů. Předloni v listopadu na severu země zemřelo nejméně 18 lidí, když se autobus vezoucí svatebčany zřítil do řeky Indus. V srpnu téhož roku při dvou nehodách autobusů přišlo o život nejméně 35 osob a desítky dalších utrpěly zranění a v květnu pak po nehodě autobusu zahynulo minimálně 20 lidí a 21 dalších bylo zraněno.
