Podnikatele Davida smetl motorový člun: Smrt před zraky syna

Americký podnikatel Davide Veglia zemřel po lodním neštěstí.
Autor: kjm - 
29. března 2026
05:00

U amerického města Miami ve středu zemřel po nehodě na lodi výkonný ředitel společnosti ABTS Convention Services Davide Veglia (†55). Do nafukovacího člunu úspěšného podnikatele narazila větší loď a následně její řidič bez poskytnutí pomoci odplul pryč. Na palubě s Davidem byl i jeho syn (14), který se ho marně snažil zachránit.

Náraz, ke kterému došlo okolo osmé večer, byl velmi silný a oba vymrštil do vody. Davide následkem kolize ztratil vědomí a jeho syn utrpěl zlomeninu ruky. Svědci popsali zoufalé volání o pomoc, které se rozléhalo z temných vod. „Slyšel jsem křik „Pomoc! Pomoc!“, tak jsem běžel na okraj mola. Tam jsem ve vodě viděl zvláštní siluetu a došlo mi, že někdo je ve velkém maléru,“ popsal jeden ze svědků pro deník New York Post.

Okamžitě zavolal policii a vykřikl na mladíka, ať se za každou cenu snaží udržet na hladině. „Plaval tam a snažil se udržet nad vodou i svého tátu. Ten byl při příjezdu záchranářů v bezvědomí,“ pokračoval jiný svědek. Záchranáři je oba urychleně převezli do nemocnice, kde již Davidovi bohužel nebylo pomoci. Jeho syn vyvázl s jednou zlomeninou.

Na ředitele úspěšné zdravotnické firmy ABTS Convention Services zavzpomínal i jeho nejlepší kamarád Joao Moraes. „Nechápu, proč si Bůh vzal tak dobrého muže. Byl stále ještě mladý,“ řekl. „Jsem v šoku. Celý den jsem byl v slzách, ztratil jsem nejlepšího přítele v životě,“ dodal.

Nehodu zřejmě způsobil řidič motorového člunu, který nafukovací plavidlo Davida se synem doslova smetl. Z místa následně ujel, aniž by komukoliv pomohl. Podle informací amerických médií policie totožnost majitele lodi zná, zatím však nikoho nezadržela.

Video  Pád muže při horolezectví na Rysech  - Instagram: _live_actively_
Video se připravuje ...

Témata:
smrtsmrtelná nehodaMiamibezvědomínehodamotorový člun
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

