Čtyři mrtví po nehodě v Sofii: Viníci měli české řidičáky! Hasičům bránili v příjezdu?
Státní zastupitelství v bulharské Sofii se chystá obvinit dvojici řidičů, kteří jsou podle úřadů zodpovědní za páteční smrtelnou nehodu autobusu. Jejich řidičské průkazy byly vydány v České republice. Nehodou s autobusem mají na svědomí již čtyři lidské životy. Sedmnácti lidem také způsobili zranění.
Podle vyšetřovatelů muži zorganizovali nelegální pouliční závod, při němž jeli rychlostí přesahující 150 kilometrů v hodině. Policie uvedla, že se jedno vozidlo srazilo s autobusem veřejné dopravy, zatímco druhé narazilo do nedaleké autobusové zastávky. Síla nárazu prvního vozu způsobila, že se autobus převrátil na bok.
V závodících autech podle policie jelo dohromady pět lidí. Oba řidiče už se policii podařilo identifikovat. Jejich řidičské průkazy byly vydány v České republice. Úřady také potvrdily, že jde o pravé dokumenty. Podle šéfa bulharské dopravní policie Tenčo Teneva si místní dělají kvůli benevolentním pravidlům řidičské průkazy v České republice poměrně často. „Když Bulhar nemá vzdělání a nemůže si v naší zemi udělat řidičský průkaz, kontaktuje lidi v České republice,“ popsal pro Novinky.cz.
Na rozdíl od Bulharska totiž u nás není nutné mít k získání řidičského průkazu dokončené základní vzdělání. Prokuratura tvrdí, že dosud nashromážděné důkazy nenechávají téměř žádné pochybnosti o odpovědnosti podezřelé dvojice. „Řidič autobusu veřejné dopravy rozhodně na vině není a udělal vše, co bylo nezbytné k tomu, aby nehodě zabránil," řekl zástupce prokurátora Sofie Angel Kanev. Jak se muži k českým řidičským průkazům dostali, úřady v tuto chvíli vyšetřují.
Šokující je i otřesné chování viníků. Po nehodě bránili hasičům v příjezdu a jeden z nich měl navíc být agresivní na řidiče autobusu. Na místo se prý ještě snažil přivolat své příbuzné na pomoc, policie proto musela přivolat posily. Zbytečná nehoda si vyžádala čtyři lidské životy a 17 zranění.