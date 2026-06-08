Cesta na líbánky se změnila v noční můru: Vrtulník se zřítil pár minut po startu

Svatební den skončil noční můrou.
Svatební den skončil noční můrou.
Svatební den skončil noční můrou.
Svatební den skončil noční můrou.
Svatební den skončil noční můrou.
Autor: Andrea Vídeňská - 
8. června 2026
11:20

Novomanžel Dave Fiji (†25) zemřel při tragické havárii vrtulníku a to jen pár minut po své svatbě v americké Georgii. S novopečenou manželkou Jessni právě opouštěli místo svatby. Vrtulník se krátce po vzletu zřítil. Jessni jako zázrakem přežila jen s pár odřeninami.

Měl to být den oslavy lásky, místo toho se zvrtnul v tu nejhorší noční můru a novomanželce způsobil trauma, ze kterého už se těžko vzpamatuje. Rodina páru svatbu popsala jako dokonalou. Konala se v pátek 29. května. Na oslavu sňatku dorazily stovky přátel a rodinných příslušníků.

Špatné počasí

Novomanželé plánovali opustit svatební místo kolem 21:30 a vrtulníkem odletět do Atlanty, kde měla začít jejich svatební cesta. Let se ale zpozdil kvůli špatnému počasí. Hustá mlha vyvolávala vážné obavy o bezpečnost, přesto vrtulník nakonec odstartoval.

Otec ženicha se svěřil, že měl Dave, který byl sám pilotem, z letu v takových podmínkách obavy. Řekl prý, že by v takové viditelnosti neletěl, informuje deník Daily star. Navzdory tomu se pár rozhodl pokračovat v původním plánu, protože pilot se chtěl mlze vyhnout a letět výše. To byla osudová chyba. Jen pár minut po vzletu se vrtulník zřítil do zalesněné oblasti.

Uvězněná pod troskami

Dave a pilot při nehodě zemřeli. Jessni přežila a po probuzení zjistila, že je uvězněná pod troskami. „Řekla, že když se probudila, byla pod sutinami,“ uvedl otec ženicha. „Probudila se a viděla ho ležet na svém hrudníku. Je zdravotní sestra, a tak se ho okamžitě dotkla a zavolala na něj. Už byl ale studený,“ popsal otec nejhorší noční můru.

Nevěsta byla v troskách uvězněná přibližně pět hodin, než ji záchranáři našli a vysvobodili. Přestože šlo o vážnou nehodu, jako zázrakem vyvázla jen s drobnými odřeninami a modřinami. Následně byla převezena do nemocnice, kde několik dní zůstala. Dave a Jessni se poprvé potkali před deseti lety díky církvi. Přesná příčina havárie zatím není známa. Vyšetřováním se zabývá americký Národní úřad pro bezpečnost dopravy (NTSB).

Svatební den skončil noční můrou.
Svatební den skončil noční můrou.
Svatební den skončil noční můrou.
Svatební den skončil noční můrou.
Svatební den skončil noční můrou.

Video  U Prahy se zřítil vrtulník, dva lidé zemřeli 
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Témata:
líbánkynovomanželésmrtelná nehodaženich a nevěstaslavnostsvatbaAtlantaGeorgienoční můraDaily Starnehodavrtulník
Andrea Vídeňská
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