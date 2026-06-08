Cesta na líbánky se změnila v noční můru: Vrtulník se zřítil pár minut po startu
Novomanžel Dave Fiji (†25) zemřel při tragické havárii vrtulníku a to jen pár minut po své svatbě v americké Georgii. S novopečenou manželkou Jessni právě opouštěli místo svatby. Vrtulník se krátce po vzletu zřítil. Jessni jako zázrakem přežila jen s pár odřeninami.
Měl to být den oslavy lásky, místo toho se zvrtnul v tu nejhorší noční můru a novomanželce způsobil trauma, ze kterého už se těžko vzpamatuje. Rodina páru svatbu popsala jako dokonalou. Konala se v pátek 29. května. Na oslavu sňatku dorazily stovky přátel a rodinných příslušníků.
Špatné počasí
Novomanželé plánovali opustit svatební místo kolem 21:30 a vrtulníkem odletět do Atlanty, kde měla začít jejich svatební cesta. Let se ale zpozdil kvůli špatnému počasí. Hustá mlha vyvolávala vážné obavy o bezpečnost, přesto vrtulník nakonec odstartoval.
Otec ženicha se svěřil, že měl Dave, který byl sám pilotem, z letu v takových podmínkách obavy. Řekl prý, že by v takové viditelnosti neletěl, informuje deník Daily star. Navzdory tomu se pár rozhodl pokračovat v původním plánu, protože pilot se chtěl mlze vyhnout a letět výše. To byla osudová chyba. Jen pár minut po vzletu se vrtulník zřítil do zalesněné oblasti.
Uvězněná pod troskami
Dave a pilot při nehodě zemřeli. Jessni přežila a po probuzení zjistila, že je uvězněná pod troskami. „Řekla, že když se probudila, byla pod sutinami,“ uvedl otec ženicha. „Probudila se a viděla ho ležet na svém hrudníku. Je zdravotní sestra, a tak se ho okamžitě dotkla a zavolala na něj. Už byl ale studený,“ popsal otec nejhorší noční můru.
Nevěsta byla v troskách uvězněná přibližně pět hodin, než ji záchranáři našli a vysvobodili. Přestože šlo o vážnou nehodu, jako zázrakem vyvázla jen s drobnými odřeninami a modřinami. Následně byla převezena do nemocnice, kde několik dní zůstala. Dave a Jessni se poprvé potkali před deseti lety díky církvi. Přesná příčina havárie zatím není známa. Vyšetřováním se zabývá americký Národní úřad pro bezpečnost dopravy (NTSB).
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