Neslavný konec svatby na Děčínsku: 11 hostů se otrávilo alkoholem?!
Na svatbu na Děčínsku hosté jen tak nezapomenou. Z romantického dne novomanželů se stala záchranná akce. Zdravotnická záchranná služba ošetřila celkem 11 svatebčanů s podezřením na otravu kanabinoidy a alkoholem. Celkem devět osob muselo do nemocnice!
Svatba na Děčínsku skončila naprosto nezapomenutelně pro všechny účastněné. Místo tradičních zvyklostí, veselí a zábavy na místo musela záchranka. „Naši záchranáři na Děčínsku mají za sebou opravdu pernou noc. Jedna svatební oslava se totiž místo krájení dortu a tanečků proměnila téměř v malou polní nemocnici,“ vylíčila ZZS Ústeckého kraje.
Záchranáři ošetřili celkem 11 svatebčanů s podezřením na otravu kanabinoidy a alkoholem. Z otrávených muselo dokonce devět osob do nemocnice k dalšímu vyšetření. Naštěstí nikdo nebyl v ohrožení života.
Novomanželé si nejspíše životní událost představovali jinak. Přesto se pro účastněné stala zaručeně nezapomenutelnou. Kvůli situaci muselo svatební veselí předčasně skončit. Hlavní je, že všichni vyvázli bez úhony. „Novomanželům samozřejmě přejeme hodně štěstí na společné cestě životem,“ uzavřeli záchranáři.
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