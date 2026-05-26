Dva mrtví žáci po srážce školního autobusu s vlakem: Obětí je víc!
V belgickém Buggenhoutu severně od Bruselu se v úterý ráno srazil vlak se školním minibusem, podle belgického ministra dopravy při srážce zahynuli dva mladiství, řidič a jeden další dospělý. Podle informací médií se ve voze kromě řidiče nacházelo sedm žáků a jedna doprovázející osoba.
K nehodě došlo na železničním přejezdu zhruba kilometr od nádraží Buggenhout ve Flandrech, asi 20 kilometrů od hlavního města. „Stalo se to kolem 8:08. Minibus narazil do vlaku, který měl zastavit na následující stanici vzdálené asi jeden kilometr,“ uvedl Frédéric Sacré, mluvčí společnosti Infrabel, která provozuje belgickou železniční síť. „Náraz byl nesmírně silný,“ dodal s tím, že následky jsou „tragické“.
Také ministr vnitra Bernard Quintin na síti X označil nehodu za tragickou. „Mé myšlenky jsou s oběťmi a jejich blízkými. Zraněným přeji hodně síly,“ uvedl bez dalších podrobností na síti X.
Ministr dopravy Jean-Luc Crucke později televizi RTL řekl, že při nehodě přišli o život čtyři lidé včetně dvou mladistvých, další dvě osoby utrpěly těžká zranění. Záznamy z bezpečnostních kamer podle něj ukázaly, že závory na přejezdu byly spuštěné.
Mluvčí belgické policie na dotazy agentur AFP a Reuters bezprostředně nereagovali.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.