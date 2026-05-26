Letadlo z Hurghady muselo nouzově přistát: Cestující zapomněla v kufru nebezpečnou věc!
Cestující z egyptské Hurghady do Londýna zažili minulý čtvrtek neočekávanou komplikaci. Letadlo muselo nouzově přistát, jedna z pasažérek totiž v kufru zapomněla kousek techniky, který by v tom nejhorším případě mohl způsobit katastrofický požár. Letadlo se tak muselo otočit takzvaně na podpatku a nouzově přistát v Římě.
Žena věděla, že pravidlo zakazující mít powerbanku na telefon v kufru v zavazadlovém prostoru. Jenže na něj zkrátka zapomněla. Svou chybu si během letu uvědomila a informovala personál. V zařízení prý navíc ještě měla i zapojený telefon. Pilot se rozhodl raději neriskovat a rozhodl se k nouzovému přistání v nedalekém Římě.
Přistání proběhlo hladce, cestující však museli v italské metropoli strávit celou noc. Někteří dostali náhradní ubytování, jiní museli čekat na letišti. Jednalo se prý o velmi stresující zážitek. „Letadlo se najednou otočilo a začalo z ničeho nic klesat. To se člověku honí hlavou všemožné scénáře,“ popsal jeden z pasažérů deníku Bild.
„Byla to fakt úleva, když vyšlo najevo, že šlo jen o powerbanku,“ dodal. Někteří cestující si prý nejdřív mysleli, že je na palubě bomba. Powerbanky se v nákladních prostorech zpravidla nesmí převážet kvůli svým lithiovým bateriím. Ty se totiž mohou přehřát a v extrémních případech i způsobit rozsáhlé požáry.
