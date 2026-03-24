Tragická nehoda v Náchodě: Auto srazilo ženu na přechodu, zraněním podlehla na místě

24. března 2026
16:54

V úterý dopoledne na přechodu pro chodce auto srazilo ženu, která bohužel zemřela přímo na místě. Řidič byl střízlivý, na místě zasahovali záchranáři, ale ani jejich okamžitá pomoc nepomohla. Policie teď zjišťuje, jak k tragédii došlo.

Na přechodu pro chodce v Náchodě v úterý dopoledne srazilo auto ženu, která na místě zemřela. Nehoda se stala na silnici I/33 v náchodské části Staré Město nad Metují, informovala dnes na webu policie. Dechová zkouška u řidiče alkohol vyloučila, u zemřelé byla nařízena soudní pitva.

Nehoda se stala okolo 11:10. „Došlo ke střetu osobního vozidla s přívěsem, které jelo ve směru od centra Náchoda na Jaroměř, s chodkyní přecházející komunikaci po vyznačeném přechodu pro chodce z pravé strany. Následkem střetu chodkyně upadla na vozovku a utrpěla zranění, jimž i přes okamžitě poskytnutou zdravotní péči na místě podlehla,“ uvedla policejní mluvčí Karolína Macháčková.

Nikdo další zraněn nebyl. Příčinami a okolnostmi nehody se zabývá policie.

