V Rusku sestřelili český letoun! Spletli si ho s dronem, zemřel influencer
Příliš netrpělivý prst na spoušti měla ruská jednotka protivzdušné obrany, která sestřelila civilní letadlo české výroby. za palubní deskou v tu chvíli seděl letecký influencer Pavel Koškina s jeho kamarádem. Oba na místě zemřeli.
Vojáci se údajně mylně domnívali, že jde o ukrajinský bojový dron. Jak okomentoval britský deník The Sun, k incidentu došlo poblíž Moskvy. Na místě zemřel oblíbený ruský influencer Pavel Koshkin, spolu s ním zahynul i jeho kamarád Vadim M.
Influencer letadlo české výroby (Alto NG) pilotoval v době, kdy byla v oblasti zvýšená aktivita protivzdušné obrany. Té noci byly podle informací serveru FTN sestřeleny téměř tři desítky ukrajinských dronů.
Jak na sociálních sítích upozornil Koshkinův letecký kolega, Pavel podle něj vždy dodržoval letové předpisy. „Ale hloupost a tupost vojáků nemá meze. Vojáci, otrávení (a zaslouženě) drony, prostě jen zmáčkli tlačítko. A dva lidé už tu nejsou,“ napsal v příspěvku.
A co čekali?