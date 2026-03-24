V Rusku sestřelili český letoun! Spletli si ho s dronem, zemřel influencer

Letecký influencer Pavel Koshkin.
Autor: btk 
24. března 2026
12:07

Příliš netrpělivý prst na spoušti měla ruská jednotka protivzdušné obrany, která sestřelila civilní letadlo české výroby. za palubní deskou v tu chvíli seděl letecký influencer Pavel Koškina s jeho kamarádem. Oba na místě zemřeli. 

Vojáci se údajně mylně domnívali, že jde o ukrajinský bojový dron. Jak okomentoval britský deník The Sun, k incidentu došlo poblíž Moskvy. Na místě zemřel oblíbený ruský influencer Pavel Koshkin, spolu s ním zahynul i jeho kamarád Vadim M.

Influencer letadlo české výroby (Alto NG) pilotoval v době, kdy byla v oblasti zvýšená aktivita protivzdušné obrany. Té noci byly podle informací serveru FTN sestřeleny téměř tři desítky ukrajinských dronů.

Jak na sociálních sítích upozornil Koshkinův letecký kolega, Pavel podle něj vždy dodržoval letové předpisy. „Ale hloupost a tupost vojáků nemá meze. Vojáci, otrávení (a zaslouženě) drony, prostě jen zmáčkli tlačítko. A dva lidé už tu nejsou,“ napsal v příspěvku.  

Video  V Turecku se zřítila stíhačka F-16: V Turecku se zřítila stíhačka F-16: Šílený pád a plameny zachytilo video  - reprofoto X @A_M_R_M1
Video se připravuje ...

Témata:
smrtletadlostřelaalto ngvýrobaRuskoMoskvadronInfluencerprotivzdušná obrana
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Alena Adamová ( 24. března 2026 12:45 )

A co čekali?

Babišova Inflace ( 24. března 2026 12:36 )

Nebyl to český letoun, ale ruský vyrobený v Česku. Zda ho koupili nebo ukradli se nepíše. Pilotem byl rusák a na troskách jsou vidět ruské imatrikulační znaky.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

