Cvalíci váží 95 kilo a operovat ve vzduchu mohou za každého počasí. Patří k nim i mnohem menší průzkumné drony, ty terén před zásahem brášků prohlédnou. Nasazeny budou třeba při lesních požárech nebo povodních.
„Mohou nosit materiál jako vodu, benzin do čerpadel či hadice při požárech nebo třeba zdravotnický materiál, jsou vybaveny i navijákem,“ uvedl David Kareš, velitel záchranného útvaru v Hlučíně na Opavsku. Ve výbavě je nově mají i v Jihlavě a Zbirohu na Rokycansku.
Musí je mít na dohled
Výrobce tzv. bezletových prostředků uvádí, že se mohou vznést do výšky až 8000 m. Vnitřní předpisy hasičů určují, že je vhodné mít dron stále v dohledové vzdálenosti, vystoupat smí maximálně do dvou kilometrů. Součástí je i padák, který při poruše zbrzdí pád a zabrání škodám na zemi.
Specializované útvary hasičů získaly obří nákladní drony. (únor 2026) Michal Charbulák
Pořízení jedné sady, nákladního a průzkumného dronu, přívěsného vozíku zvaného letiště s monitory sledujícími let a veškerým příslušenstvím vyšlo zhruba na dva miliony. V Česku mají hasiči tři.
Mít je tak už u Hřenska...
Hasiči ze záchranného útvaru jsou z nové techniky nadšení. Zavzpomínali na jeden z velkých zásahů, požár v Českém Švýcarsku v roce 2022, kde by hodně pomohly.
„Veškerý materiál sem a tam nosili hasiči a byli tak vyčerpaní, že už jsme je nemohli použít na nic jiného. To by tyto drony vyřešily,“ řekl velitel David Kareš.