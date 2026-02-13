„Procházku olympijskými sportovišti začneme ve skokanském areálu,“ ozývá se z videa oblíbený hlas známého sportovního moderátora Štěpána Škorpila. Na to hasič v uniformě nasadí lyžařské brýle a skočí ze zásahového vozu ven.

Hasiči z Moravskoslezského kraje mají olympiádu každý den. (únor 2026) HZS MSK

Další kolega předvádí sáňkařskou dovednost přímo na stanici a jeho jízda končí pod jednou z cisteren. „Fantastický start, bezchybný, curlingová hala dnes znovu ožila,“ uvozuje moderátor další sport a video ukazuje hasiče šúrující košťaty podlahu.

Místo hokejek na dalším snímku používají lopaty a jeden z nich doplňuje: „Hasiči Moravskoslezského kraje fandí českým sportovcům!“ Videem vyjádřili poděkování sportovcům za top reprezentaci Česka a za obrovské nasazení, které předvádějí v každém závodě a sportovním utkání.

„Víme, kolik úsilí, disciplíny a vytrvalosti stojí za každým startem a o to víc si jejich výkonů vážíme. Přejeme pevné nervy, sílu v rozhodujících chvílích a co nejvíce medailových úspěchů. Kryjeme vám záda a držíme palce. Jedeme, Češi!“ vzkazuje k italským břehům hasič Petr Andráško.

Hasiči Moravskoslezského kraje natočili humorné video inspirované olympijskými hrami v Itálii. Oni tu svou olympiádu prožívají každý den.
Autor: HZS Moravskoslezského kraje