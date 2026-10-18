Oheň spolykal stroje, včetně historických tkalcovských, vzorkovnu látek i se vzorníky a dezénovými knihami. „Právě dezinatura je považována za srdce, mozek i motor každé textilní firmy,“ říká Jitka Navrátilová.
Jako bývalá vedoucí vzorkovny pečuje již od roku 1954 o archivy Karnoly. Podle nich nyní postupně zaplňuje a třídí regály zachráněným i darovaným materiálem „I podle vzpomínek pamětníků, aby se na Karnolu nezapomnělo,“ vyzdvihuje.
Pro zaměstnance šok
Ruku k dílu přiložili též bývalí seřizovači Josef Vojkůvka, Rudolf Klimenko a Jiří Šurman. Ti tu pomáhali například s očištěním špulek, součástek nebo přízí, které zbavili prachu, popela a oddělovali zachráněné kusy z konce 19. století od zničených.
Požár byl pro renovátora dezinatury Jiřího Šurmana velkým šokem. „Byla to tehdy obrovská rána,“ říká seřizovač tkalcovských strojů. Do Karnoly nastoupil po vyučení a strávil v ní celý svůj profesní život. „I když bylo sehnat jakýkoliv náhradní díl na poničené stroje prakticky nemožné, nevzdali jsme to,“ dodal.
Požár i povodeň
Muzeum mohlo být zpřístupněno už před několika měsíci. Zasáhla opět vyšší moc. Krnovem se hnala předloni povodeň a celé město vytopila.
I když povodeň ze září 2024 odsunula plány na alespoň občasné zpřístupnění dezinatury na neurčito, Krnov se drží plánu. Pokračuje ve spolupráci s pamětníky, využívá jejich cenných znalostí k zachování podoby a příběhů Karnoly.
Významná památka
Budova bývalé přádelny s dílnou vzorkovny z roku 1900 je národní kulturní památka. V dílně vyráběly tkalcovské stroje vlněné látky a sukna. Navrhovaly se tam i vzory vyráběných tkanin pro nové sezony. Součástí byla i cenná sbírka vzorníků látek z konce 19. století.
Název Karnola vznikl z latinského názvu města Krnov (Karnovia) a prvních dvou písmen slova látky.
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