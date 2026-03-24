Místní o útočníkovi z vraždy v Prostějově: Nahý běhal po městě!
Policie i nadále vyšetřuje otřesnou vraždu, ke které došlo před několika dny v Prostějově. Zákazníka vinárny útočník napadl kovovým reklamním stojanem. Muž na místě zemřel. Obviněnému muži hrozí až 18 let vězení. Co o útočníkovi řekli místní?
Muž, který měl pozitivní test na amfetaminy, metamfetaminy, opiáty a kokain, se podle kriminalistů nejprve pokusil ve Smetanových sadech ukrást motorovou čtyřkolku. Poté se dobýval do aut zaparkovaných na náměstí Svatopluka Čecha a napadl muže (52), který vyšel z vinotéky. Útočník ho udeřil a ukradl mu klíče od auta.
„Pak vzal do rukou kovový reklamní stojan, rozbil výlohu vinotéky a dále okno od jednoho zaparkovaného vozidla, do kterého vnikl a marně se jej snažil nastartovat,“ popsal policejní mluvčí. Po vystoupení zaútočil na dalšího pětašedesátiletého muže. Stojanem ho udeřil do hlavy. Napadaný na místě zemřel.
Drsná slova místních
Útočníka místní velmi dobře znali. „Byl to feťák. Po Plumlově běhal nahý, také tady srazil nějakého člověka ze schodů,“ řekla pro CNN Prima News jedna z místních.
Kromě vraždy a pokusu o těžké ublížení na zdraví policisté muže obvinili také z výtržnictví, poškození cizí věci, krádeže, neoprávněného užívání cizí věci a maření výkonu úředního rozhodnutí. Muž byl v minulosti pětkrát odsouzen, mimo jiné za majetkovou a v jednom případě pro násilnou trestnou činnost. Hrozí mu až 18 let vězení.
