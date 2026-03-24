Za těžké ublížení žalobce Marian Mácha navrhuje Tulejovi dalších 8 let. „Rvali jsme se. Něco mi přeplo v hlavě, dal jsem mu dvě tři bomby. Vím, že se ven už nedostanu,“ uvedl Tulej, který pochází ze 23 sourozenců.
„Byl pochroumanej, ale ne až tak, jak píše žalobce,“ odmítá vinu Tulej. Obličej a hlavu odsouzenci rozmašírovali podle jeho tvrzení dozorci. Jednání pokračuje.
Kudy chodí, tudy ubližuje
Nejvyšší trest dostal v roce 2017 za vraždu pasáka, jehož prostitutce platil za sex a ona utekla s penězi. Zabil ho nožem. Jednoho vězně téměř ubil v Karviné, druhého ve Valdicích a třetího nyní na Mírově.
