Jednací síň krajského soudu praskala ve švech. Žalobě čelili Hard Rico (vl. jménem Enrico P.), jeho družka Laura Č. (21) a kumpáni Miroslav C. (50), Miroslav N. (55) a Karel M. (46). Kromě posledně jmenovaného jsou všichni stíhaní na svobodě.
Spor vznikl kvůli Lauře, na kterou měl zálusk kamarád Dominik. Psali se milostné zprávy. Na to Hard Rico přišel. Pěnila se v něm krev a ukul plán a zatáhl do něj i Lauru. Dívka Dominika vylákala do bytu, kam došel Rico s kumpány. Bili ho a hrozili. „Zlomíme ti ruce, pobodáme tě do krku, necháme v lese,“ mělo zaznít.
Sežeň dva miliony
Vyděšený muž pak dostal „nabídku“, že se může vykoupit penězi. Nejprve 100 tisíci, pak dvěma miliony. Těch 100 tisíc pětici napadený muž skutečně dal. Vše měl organizovat právě Hard Rico.
Pětice měla donutit přepadeného Dominika k výběru 100 tisíc z bankomatu. Peníze si kumpáni rozdělili. Dominik prý slíbil, že sežene i dva miliony, které měl zaplatit ve dvou splátkách. Hard Rico na něj tlačil i v telefonátech. Na miliony ale nedošlo, zúčastněné sebrala policie.
„Prohlašuji vinu. Lituju toho. Původně jsem nechtěl peníze, bylo v tom mé mužské ego,“ překvapil raper. Vinu prohlásila i Laura a dva z Ricových ostrých hochů. Miroslav N. se cuknul. „Necítím vinu,“ řekl. Pětici hrozí tresty od pěti do sedmi let.
Každý má svou pravdu
Co se přesně v bytu dělo, vypověděl každý z bandy v přípravném řízení jinak. Každý se snažil svůj podíl viny zlehčit. Hard Rico původně tvrdil, že chtěl mladíka jen vystrašit za to, že mu chtěl spát s holkou.
Plán s penězi byl prý nápadem jeho tří pobočníků a on peníze odmítal. V hlavním líčení ale roli bijce, hroziče i organizátora oloupení Dominika přiznal. Jeho Laura, s níž jsou zase spolu, doznala roli volavky. Oba v rámci organizované skupiny.
Na smrt vyděšený mladík Dominik prý partě sliboval hory doly. Prý se také snažil Hard Ricovi vysvětit, že je jeho obrovský fanda a obdivuje ho. Zmocněnec však poukázal na jeho zlomenou psychiku.
„Má psychická traumata, vyhledal psychologa, má strach ze setkání s obžalovanými,“ uvedl u soudu jeho zmocněnec.
