Penzistka z Ostravy-Hrabůvky o peníze přišla ve dvou fázích. Nejprve se loni v létě nechala zlákat k investici podvodnou reklamou, kde figurovali známí politici. Postupně podvodníkům předala více než tři miliony korun.
Podruhé ji šmejdi kontaktovali na začátku roku. Měli pro ni „šťastnou“ zprávu, že díky nim vydělala 250 tisíc v kryptoměně, ale že musí nejprve zaplatit poplatky za převod z kryptoměny na české peníze. „Seniorka uvěřila, zřídila si další půjčku okolo dvou milionů korun,“ uvedla mluvčí moravskoslezské policie Eva Michalíková.
Důchodkyně pak postupně ve třech případech předala peníze kurýrům, kteří si pro ně podle instrukcí přijeli. Po třetí předávce začala mít pochybnosti a kontaktovala policii.
Při čtvrté předávce policisté muže na místě zadrželi. „Zjistili jsme, že obálky přebral (kurýr) ve dvou případech. Jedná se o cizince, který skončil ve vazbě,“ uvedla mluvčí.
Důchodce možná naletěl
Kriminalisté pátrali po druhém kurýrovi. Záhy zjistili, že to byl důchodce (64), který také naletěl podvodníkům. Slibovali mu přivýdělek, když převezme a doručí zásilku.
„Uvedl, že jej přes aplikaci WhatsApp kontaktoval neznámý muž. Nabídl mu brigádu. Následně dle instrukcí jel na uvedenou adresu, kde převzal obálku s penězi, kterou pak předal další osobě,“ řekla mluvčí a dodala, že je možné, že se dopustil jednání z nedbalosti. Tedy aniž by tušil, že jde o podvodně získané peníze.
Seniora i druhého, o 30 let mladšího kurýra, policisté obvinili z legalizace výnosů z trestné činnosti. V případě odsouzení mladšímu hrozí osmiletý trest. Po hlavních pachatelích, kteří pravděpodobně operovali z ciziny, kriminalisté dál pátrají.
VIDEO: Adam byl podveden kybersmejdy. Popsal jejich propracovany podvod. (září 2025)
Adam byl podveden kybersmejdy. Popsal jejich propracovany podvod. PČR