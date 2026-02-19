„Volal mi kamarád, vystresovaný po čtyřhodinovém nátlaku od falešné policistky a bankéře. Klasická historka o záchraně peněz z účtu, kdy prý někdo z banky komusi prodal jeho osobní údaje. Kamarád vybral 600 tisíc,“ popsal kriminalista Jirka (27), který se zrovna nacházel v posilovně.
Posilování nechal a běžel k autu. Kousek od něj mělo dojít k předání peněz kurýrovi. „Kamarádovi prý řekli, že je na „tajné misi“ a nesmí nikomu nic říct, jinak bude trestně stíhán. Ujistil jsem ho, že jde o podvod, vídám to denně,“ dodal.
Když policista Jirka dorazil k místu setkání v Hrabůvce, už u kamaráda přešlapoval muž v kapuci. „Tvrdil, že mi nerozumí. Po ujištění kamarádem, že on měl peníze převzít, jsem muže zadržel,“ uzavřel pohotový muž zákona.
Prý jen „malá“ ryba
Tajemným kurýrem byl mladý cizinec (19). Přiznal záměr převzít peníze, ale s policisty nespolupracuje. „Jen jsem plnil pokyny,“ říkal východoevropským přízvukem.
„Byl obviněn z podvodu a stíhán je vazebně. Hrozí mu dva roky až osm let vězení. Případ je dál vyšetřován pro podezření na zapojení více osob,“ uvedla policistka Eva Michalíková.
VIDEO: Falešný policista i falešný bankéř zmátli i obezřetnou ženu a vytáhli z ní milion korun. (říjen 2025)
