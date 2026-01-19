Tramvaje se srazily kolem půl páté ráno. „V době nehody se v tramvajích nacházelo 11 osob, z toho dvě utrpěly zranění. Zjišťujeme okolnosti střetu,“ uvedli policisté.
Pravděpodobnou příčinou srážky je nedobrzděni jedné ze souprav. „Dopravní policisté zjistili, že řidička jedné z tramvají při příjezdu na zastávku neměla přizpůsobit rychlost jízdy a narazila zezadu do již stojící tramvaje,“ dodali policisté.
Řidičku museli hasiči vyprošťovat za pomoci hydraulického zařízení. „Následně jsme ji předali do péče zdravotníkům,“ řekla mluvčí hasičů Kamila Langerová.
Vážně si zranila nohu. Po ošetření ji sanitka ve stabilizovaném stavu přepravila na urgentní příjem FN Ostrava. „Na úrazovou ambulanci téže nemocnice jsme předali také cestujícího (59), který měl řezné ranky na hlavě a rukou,“ uvedl mluvčí záchranky Lukáš Humpl. Provoz tramvají na vytížené trase se začal obnovovat kolem 6.45 hodin.
