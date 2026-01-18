Úřad dnes sídlí ve dvou různých budovách, od sebe vzdálených více než 300 metrů. Zatímco původní historická budova z let 1911 až 1913 je architektonickou ikonou obvodu, objekt na náměstí Jurije Gagarina je technicky, energeticky i dispozičně nevyhovující.

Proto se chystá přístavba k „hlavní“ budově. Skvost Slezské Ostravy patří k nejvýznamnějším stavbám celého města, návrh tedy musel být patřičně citlivý.

Nenapodobují, navazují

Soutěž architektů nakonec vyhrál návrh studia A8000. Návrh pracuje s jasně čitelnými hmotami, měřítkem i siluetou původní budovy, které převádí do jednoduššího, současného výrazu.

Silueta budovy se otiskuje do hmoty nové budovy, ale bez historického dekoru. Vzniká tak soudobá architektura, která respektuje minulost a zároveň jasně patří do dnešní doby. Historickou radnici nevnímáme jako předlohu k napodobování, ale jako hodnotu, na kterou chceme navázat,“ vysvětlila architektka Lucie Formanová z ateliéru A8000.

Skladba o třech slokách

Obě budovy, historická i budoucí přístavba, budou k sobě průchozí a vzájemně propojeny společným vstupem. Historická část si zachová reprezentativní charakter. Zůstane tu kancelář starosty, obřadní síň a galerie. Nová budova, rozdělená na dvě vizuálně odlišné části, bude sloužit především každodennímu kontaktu úřadu s veřejností.

Autoři návrh přirovnávají k hudební skladbě o třech slokách. „První sloka je minulost - secesní zdobnost a řemeslná kvalita. Druhá je současnost - čistota, elegance, racionální uvažování. Třetí je budoucnost -  abstraktní, lehký a proměnlivý výraz. Harmonicky se prolínají,“ uzavřel spolumajitel Pavel Kvintus.

Plánovaná přístavba Slezskoostravské radnice.
Plánovaná přístavba Slezskoostravské radnice.
Autor: Ateliér A8000 a Slezská Ostrava