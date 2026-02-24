„Šel po mně s kladivem v ruce!,“ řekl exekutor podle serveru Polar.cz policistům, kteří přijeli uklidnit situaci. Lidé, kteří se s exekučně řešeným mužem zřejmě znali, to ale na místě popírali.

Následující den i na dotaz redaktora Blesk.cz celou situaci skupina mužů před domem na Dělnickém ulici zprvu zapírala, pak zlehčovala až nakonec přiznala. „Co má co vytahovat pistoli jak na divokém západě?,“ hřímal jeden z mužů.

Jak se vše vlastně semlelo, zjišťují policisté. Podle neoficiálních informací skutečně výstřel padl, při něm měl exekutor zbraní zamířit směrem k zemi. Typ zbraně policisté neupřesnili. Nikdo se při incidentu nezranil.

„V současnosti probíhají výslechy osob a zjišťování veškerých skutečností této události. Prozatím nelze sdělit více informací,“ uzavřela policejní mluvčí Eva Michalíková.

