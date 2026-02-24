Jsou připraveni pacientům kdykoliv pomoci, ti se ale nestydí na ně dokonce i zaútočit. Nejde přitom jen o nějaké vulgární nadávky či malé strkanice, zdravotníkům jde mnohdy o zdraví.
„Není týden, aby nebyl nějaký takovýto incident, kdy je pacient neklidný, agresivní a snaží se napadat personál,“ řekl zdravotnický záchranář FN Plzeň Josef Hlaváček.
S lékařkou proletěl dveřmi
Nejvíce útoků zažívá personál na urgentním příjmu. Jeden z nejdrsnějších zažila mladá lékařka, kterou zdrogovaný muž doslova prohodil dveřmi! „Pacient si vzal lékařku jako štít a proletěl s ní dveřmi,“ uvedl vedoucí oddělení vnitřní bezpečnosti FN Plzeň Jiří Kronych.
Lékaři FN Plzeň jsou stále častěji terčem útoku nezvladatelných pacientů. (únor 2026) FN Plzeň
Jindy pacient klečel na chodbě a pěstí mlátil do sedačky v čekárně, dokud ji nerozštípal. Další pak útočil na zdravotnici na schodišti. Na interně zase hospitalizovaný alkoholik napadal personál a lékaře, který přišel na pomoc. Jeden z posledních incidentů vyvolal muž, který začal křičet, že má granát a všechny vystřílí.
Šílenec napadl personál českobudějovické nemocnice mačetou: Policie obvinila muže (29) z těžkého ublížení…
Útoky v celém špitále
S útoky lidí se zdravotníci setkávají na všech odděleních od psychiatrie přes internu až po urgentní příjem. „Když zavolá personál, že mají někoho přivézt, tak už čekáme u vstupních dveří a pacienta si přebíráme rovnou s policií,“ řekl bezpečnostní pracovník FN Petr Vaněk. Ti zasahují, když pacient napadá zdravotníky. K drsnějším útokům se pak volá policie.
Kdo nejvíce útočí?
„Jsou to lidé pod vlivem drog, agresivní cizinci, také psychiatričtí pacienti a pacienti s pokročilou demencí,“ uvedl Hlaváček.
Kvůli zvyšujícím se útokům, zvláště pak na urgentu, vedení nemocnice zřídilo Bezpečnostní tým urgentního příjmu. Ten už od začátku roku musel řešit agresivitu u zhruba padesátky lidí.
Jak je to jinde?
S agresivitou pacientů má dlouhodobé zkušenosti Městská nemocnice Ostrava. „Za loňský rok šlo o 829 případů. Přibývá jich. Většinou jde o slovní napadení, fyzické napadení pod vlivem návykových látek, agrese proti věci i vyhrožování střelnou zbraní,“ řekla mluvčí Andrea Vojkovská. V nemocnici posilují ostrahu a chystají nový kamerový systém.
Stejně alarmující situace je i v Brně. „Počet případů, kdy byl náš zaměstnanec napaden při výkonu povolání, každý rok stoupá. V roce 2020 jsme evidovali 25 případů, v roce 2024 už 76 případů. Za loňský rok ještě nemáme data zpracované. Incidenty mají většinou obdobný průběh. Začíná to verbální agresí, která eskaluje a následně se změní na fyzickou s útokem na zdravotnický personál. Na tyto situace zdravotníky připravujeme Oddělením krizové připravenosti,“mluvčí FN Brno Pavel Žára.