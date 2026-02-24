Jsou připraveni pacientům kdykoliv pomoci, ti se ale nestydí na ně dokonce i zaútočit. Nejde přitom jen o nějaké vulgární nadávky či malé strkanice, zdravotníkům jde mnohdy o zdraví.

„Není týden, aby nebyl nějaký takovýto incident, kdy je pacient neklidný, agresivní a snaží se napadat personál,“ řekl zdravotnický záchranář FN Plzeň Josef Hlaváček.

Čtyři roky za zbití záchranáře: Důchodce–recidivista ho zřídil na záchytce

Jaroslav Z. (65) u Krajského soudu v Plzni.

S lékařkou proletěl dveřmi

Nejvíce útoků zažívá personál na urgentním příjmu. Jeden z nejdrsnějších zažila mladá lékařka, kterou zdrogovaný muž doslova prohodil dveřmi! „Pacient si vzal lékařku jako štít a proletěl s ní dveřmi,“ uvedl vedoucí oddělení vnitřní bezpečnosti FN Plzeň Jiří Kronych.

Video
Video se připravuje ...

Lékaři FN Plzeň jsou stále častěji terčem útoku nezvladatelných pacientů. (únor 2026) FN Plzeň

Jindy pacient klečel na chodbě a pěstí mlátil do sedačky v čekárně, dokud ji nerozštípal. Další pak útočil na zdravotnici na schodišti. Na interně zase hospitalizovaný alkoholik napadal personál a lékaře, který přišel na pomoc. Jeden z posledních incidentů vyvolal muž, který začal křičet, že má granát a všechny vystřílí.

Šílenec napadl personál českobudějovické nemocnice mačetou: Policie obvinila muže (29) z těžkého ublížení…

Ozbrojený muž napadl personál nemocnice v Českých Budějovicích mačetou.

Útoky v celém špitále

S útoky lidí se zdravotníci setkávají na všech odděleních od psychiatrie přes internu až po urgentní příjem. „Když zavolá personál, že mají někoho přivézt, tak už čekáme u vstupních dveří a pacienta si přebíráme rovnou s policií,“ řekl bezpečnostní pracovník FN Petr Vaněk. Ti zasahují, když pacient napadá zdravotníky. K drsnějším útokům se pak volá policie.

Pacient v Polsku ubodal svého lékaře: Nebyl spokojený s léčbou ruky

Ilustrační foto

Kdo nejvíce útočí?

„Jsou to lidé pod vlivem drog, agresivní cizinci, také psychiatričtí pacienti a pacienti s pokročilou demencí,“ uvedl Hlaváček.

Kvůli zvyšujícím se útokům, zvláště pak na urgentu, vedení nemocnice zřídilo Bezpečnostní tým urgentního příjmu. Ten už od začátku roku musel řešit agresivitu u zhruba padesátky lidí.

Opilý cizinec napadl záchranáře v Mladé Boleslavi: Jednomu dal pěstí

Opilý cizinec v Mladé Boleslavi napadl policisty i záchranáře, skončil v poutech.

Jak je to jinde?

S agresivitou pacientů má dlouhodobé zkušenosti Městská nemocnice Ostrava. „Za loňský rok šlo o 829 případů. Přibývá jich. Většinou jde o slovní napadení, fyzické napadení pod vlivem návykových látek, agrese proti věci i vyhrožování střelnou zbraní,“ řekla mluvčí Andrea Vojkovská. V nemocnici posilují ostrahu a chystají nový kamerový systém.

»Všechno rozmlátím!«, řval pacient v nemocnici, strážníci ho odvezli do blázince

Agresivního muže museli strážníci spoutat, pak byl převezen na psychiatrii. Ilustrační foto

Stejně alarmující situace je i v Brně. „Počet případů, kdy byl náš zaměstnanec napaden při výkonu povolání, každý rok stoupá. V roce 2020 jsme evidovali 25 případů, v roce 2024 už 76 případů. Za loňský rok ještě nemáme data zpracované. Incidenty mají většinou obdobný průběh. Začíná to verbální agresí, která eskaluje a následně se změní na fyzickou s útokem na zdravotnický personál. Na tyto situace zdravotníky připravujeme Oddělením krizové připravenosti,“mluvčí FN Brno  Pavel Žára.

Fotogalerie
7 fotografií
FN Plzeň zveřejnila video s agresivním chováním pacientů. Napadají lékaře.
FN Plzeň zveřejnila video s agresivním chováním pacientů. Napadají lékaře.
Autor: FN Plzeň