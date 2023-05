Důchodce Jaroslav Z. si v osudný den v Sokolově vyzvedl starobní důchod a pak vyrazil do hospody. „Nejdříve jsem si dal dvě piva a frťana. Pak přišel jeden můj známý a s ním vypil ještě čtyři piva a tři panáky,“ vzpomínal.

Opil se tak, že skončil na záchytce. Tu spravuje záchranná služba. Jako sanitáři zde pracují také záchranáři, kteří jezdí se sanitkou.

Flákanec za bažanta

Jedním z nich je i Radek K. (44). „Kolegyně mě poprosila, abych mu vyměnil plného bažanta s močí za nového. Když jsem odcházel od jeho postele ke dveřím, udeřil mě do temene hlavy. Vnímal jsem to jako silný úder. Otočil jsem se k němu čelem a dostal jsem pěstí do spánku a další ránu do čelisti,“ řekl napadený zdravotník.

Odmítl tvrzení obžalovaného, že by vzájemně strkali či přetahovali. „Já se mu snažil zabránit, aby odešel ze záchytky. Držel jsem skleněné venkovní dveře, aby se nedostal ven. Na pomoc mi přiběhl kolega, pak přijeli policisté a pána přikurtovali k posteli,“ dodal Radek K. Zmlácený skončil v nemocnici. Přišel o přední zuby a špatně viděl na oko.

V kriminále jako doma

Jaroslav Z. ale všechno viděl jinak a vinu odmítl. „Chtěl jsem se vyčůrat, ale bažant byl plný. Zavolal jsem tak personál. Přišel sanitář a začal mi sprostě nadávat. Řekl jsem mu, ať to nedělá. On mi dal ránu pěstí na rty. Já se ho vůbec nedotkl,“ řekl Jaroslav Z.

„Držel jsem před sebou napřažené ruce a vytlačoval ho z pokoje. Jak přišel ke zranění, si nedovedu vysvětlit. Domnívám se, že ho zmlátil jeho kolega, zřízenec, aby uhájili své tvrzení, že oni se bránili a já byl útočník,“ tvrdil Jaroslav Z. Od 70. let minulého století byl osmkrát za mřížemi a ve vězení si odseděl celkem 28 let, vesměs za ublížení na zdraví. Rozsudek není pravomocný, Jaroslav Z. i státní zástupce si nechali lhůtu na rozmyšlenou.

