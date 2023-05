Místo několikaletého pobytu za mřížemi vyfasoval za znásilnění vlastní tety (63) jen podmínku. Robin Š. (29) tak od krajského soudu odcházel s úsměvem na rtech a se spokojeným výrazem ve tváři. Státní zástupce mu totiž v obžalobě navrhoval pět let ve věznici s ostrahou. Dostal ale jen tři roky s podmíněným odkladem na zkušební dobu pěti let.

Nechutné drama se odehrálo loni v červnu v jedné obci na Plzeňsku. Robin Š. žil v domě se svou tetou. Obýval přízemí, ona 1. patro. Osudný den se opil a začal bouchat na zamčené dveře na schodiště, které vedly nahoru.

„Když mu žena otevřela, vrhl se na ni, chytil ji za ruku a odtáhl do obýváku. Zaklekl ji, strhal z ní oblečení, i když se bránila a křičela, ať jí to nedělá,“ řekl státní zástupce Jiří Richtr. Tetě pak synovec sahal do intimních partií. Nebožačka využila okamžiku, kdy si začal svlékat kalhoty, utekla k sobě, kde se zamkla.

Smilování soudu

Robin Š. se k činu přiznal a prosil soud o smilování. „Nechci se vymlouvat, ale byl jsem pod vlivem alkoholu. Nejsem špatný člověk a chtěl bych požádat o druhou šanci, abych nedostal nepodmíněný trest,“ žadonil synovec.

Uspěl. „Byl dosud bezúhonnou osobou, žije řádným životem, pracuje a je výdělečně činný. K věci se postavil tak, že prohlásil vinu, projevil lítost nad svým jednáním,“ řekl soudce Tomáš Bouček.

Léčení a peníze

Kromě pětileté podmínky soud Robinu Š. nařídil ochrannou protialkoholní léčbu v ambulantní formě. Stanovil dohled, kdy se bude muset hlásit probační a mediační službě.

Své tetě musí také zaplatit 107 tisíc korun. Rozsudek je pravomocný. Robin Š., který už u své příbuzné nebydlí, ho s nadšením přijal a vzdal se práva na odvolání. Stejně učinil i státní zástupce.

