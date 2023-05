Poblázněný Fritzl (88) hlásá z vězení: Chci se znovu shledat s rodinou! 24 let ve sklepě znásilňoval dceru

Sexuální tyran Josef Fritzl (88) věznil neuvěřitelných 24 let ve sklepě rodinného domu v dolnorakouském městě Amstetten svou vlastní dceru Elisabeth. Dokonce s ní zplodil sedm dětí. V roce 2009 za to dostal doživotí. Ovšem v rozhovoru pro britský deník prozradil, že ve vězení nehodlá zůstat po zbytek života. Doufá, že se dostane na svobodu a znovu se shledá se svou rodinou.

Vše začalo 28. srpna 1984, kdy Josef Fitzl nalákal do sklepa rodinného domu svou dceru Elisabeth pod záminkou, že potřebuje pomoci s opravou dveří. Fritzl ji ale ve sklepě, který speciálně upravil, uvěznil. Elisabeth tam zůstala uvězněná dlouhých 24 let.

Svou dceru znásilňoval a Elisabeth mu porodila sedm dětí. Tři z jejích dětí s ní žily ve sklepě a další tři děti žily v domě s Fritzlem a jeho manželkou Rosemarií. Jedno z dětí, které Elisabeth porodila, zemřelo několik dní po narození. Vše prasklo v roce 2008, kdy jedna z dcer upadla do bezvědomí. Dívce selhávaly ledviny a Fritzl nakonec souhlasil, že ji vezme do nemocnice. Elisabeth chtěla za svou dcerou a Fritzl ji nakonec vzal s sebou do nemocnice, kde je zadržela policie. Elisabeth se po 24 letech dostala na svobodu a Fritzl putoval do vězení. V roce 2009 jej soud odsoudil na doživotí.

Ve vězení však nehodlá strávit zbytek života. Právě to řekl v rozhovoru pro britský deník The Sun.Chce se prý dožít 130 let. Dodržuje proto striktní režim, který je podle jeho slov klíčem k dlouhověkosti.

„Každý den začínám kávou,“ uvedl v rozhovoru s tím, že si následně dá hrnek horkého kakaa. „Potom si dám čaj a sním tři vejce, toast se šunkou a také klobásu,“ dodal Fritzl. K snídani si rád dává sýrovou pomazánku a tabletu vitamínu C, rovněž jí hořčík a zinek. „Také vypiji denně hodně vody. Nedávno jsem četl, že je vědecky dokázáno, že se lidé mohou dožít až 150, když správně jedí a cvičí. Chci se dožít 130, to je můj plán,“ dodal.

Fritzl rovněž prozradil, že se hodlá dát znovu dohromady se svou bývalou manželkou. Tvrdí, že jsou stále svoji, ačkoliv se rozvedli před jedenácti lety. „Chápu, že lidé chtějí, abych zemřel ve vězení, ale chci se jednoho dne dostat na svobodu,“ řekl s tím, že se chce znovu shledat s rodinou. „Věřím, že se s nimi jednoho dne znovu uvidím,“ uzavřel.