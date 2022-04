Kauza Amstetten – označení pro bestiální činy Josefa Fritzla (87), který 24 let držel ve svém sklepě svou dceru Elizabeth Fritzlovou. Od jedenácti let ji znásilňoval, během svého nedobrovolného pobytu ve sklepě pak porodila celkem sedm dětí. Bestiální šílenec by navíc mohl být propuštěn na svobodu.

Vše začalo v roce 1984, Fritzl tehdy omámil a ve sklepě rodinného domu v rakouském Almsettenu uvěznil svou osmnáctiletou dceru Elizabeth. Tu následně donutil, aby napsala dopis, ve kterém píše, že utekla s náboženskou sektou a nemíní se vrátit domů. Už od jedenácti let ji znásilňoval.

Její věznění trvalo dlouhých 24 let. Během těch ji kromě věznění týral a sexuálně zneužíval. Zplodil s ní sedm dětí, z toho jedno zemřelo, všechny porodila ve sklepě, tři děti pak vychovával Fritzl se svou ženou. Ty totiž postupně položil před dveře domu s dopisy, aby se o ně rodina postarala. Úřady je svěřily do jejich péče.

Zesnulému dítěti odmítl před smrtí bestiální šílenec odmítnout pomoc, když onemocnělo, děti totiž žily s Elizabeth ve sklepě. Vše prasklo v roce 2008, kdy jedno z dětí upadlo do bezvědomí a skončilo v nemocnici. Ta vyzývala matku, aby se přihlásila. Policii to ale přišlo divné. Dcera chtěla jít za dítětem do nemocnice, tam je ale zadržela policie. Otřesný čin pak vyšel najevo poté, co žena začala vypovídat.

Bláznivý otec je v současné době v uzavřený na psychiatrickém oddělení, kde si odpykává doživotní trest. Rakouský soud ale v polovině dubna vyslovil souhlas s tím, že může být přemístěn do „normální“ věznice. Přesun by mu umožnil požádat o podmínečné propuštění, o které se mohou odsouzení na doživotí pokusit nejdříve po 15 letech za mřížemi, v případě Fritzla v roce 2023.