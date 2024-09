Opilý cizinec napadl záchranáře v Mladé Boleslavi: Jednomu dal pěstí

Klidné nedělní odpoledne narušil 1. září opilý muž, který se potácel parkem v ulici Jana Palacha v Mladé Boleslavi. Jeho agresivní chování a vulgární výpady vůči kolemjdoucím vyvolaly obavy svědků, kteří neprodleně přivolali policii.

Na místo události vyjela hlídka policistů, která nalezla muže odpovídajícího popisu. Zjevně podnapilý cizinec ležel pod stromem a nereagoval na oslovení. Vzhledem k jeho stavu a opakovaným pádům na zem se policisté rozhodli přivolat záchrannou službu, aby jej prohlédla a poskytla mu případnou lékařskou péči.

Při příjezdu zdravotníků se však situace zkomplikovala. Muž začal záchranáře vulgárně urážet a fyzicky napadat. Bez jakéhokoli důvodu udeřil jednoho ze záchranářů do obličeje. Agresivní chování pokračovalo i při transportu do sanitky, kde se opakovaně ohnal po záchranářích i policistech.

„V urážkách a agresivním chování pokračoval cizinec i v sanitce, kdy se ohnal i po policistech a jednoho udeřil do oblasti krku, druhého do oblasti břicha, proto policisté agresivního muže použít donucovací prostředky,“ uvedla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová. Aby ochránili sebe i ostatní, byli strážci zákona nuceni agresivního opilce spoutat. Následně byl převezen do zdravotnického zařízení k dalšímu ošetření.

Pětatřicetiletý cizinec je nyní podezřelý ze spáchání přečinu násilí proti úřední osobě, za což mu hrozí až čtyřletý trest odnětí svobody.