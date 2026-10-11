Skákavka se objevila na slanisku Trkmanec–Rybníčky u Rakvic na Břeclavsku. Vzácnou snovačku Crustulina sticta našli na Kosteliskách u Dubňan na Hodonínsku.
„U skákavky Attulus inexpectus je nález zajímavý i tím, že nejbližší známá lokalita výskytu tohoto druhu leží až u Neziderského jezera v Rakousku, tedy více než 120 kilometrů od Trkmance,“ upozornila Eva Líznarová z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Ideální podmínky pro rozmnožení
U snovačky naopak vědci očekávali, že se v Česku objeví, protože ji lze najít ve všech sousedních státech. Trpělivost při pátrání se vědcům vyplatila. Oba druhy mají v tuzemských podmínkách solidní šanci se rozšířit, oběma totiž vyhovují mokřady. Nejde přitom o invazní ani masově se šířící druhy, pro člověka nepředstavují nebezpečí.
Obě lokality jsou součástí projektu, který propojuje obnovu jihomoravských mokřadů s jejich dlouhodobým vědeckým monitoringem. Na Trkmanci–Rybníčkách i v Kosteliskách byla v rámci projektu zavedena řízená pastva velkých hospodářských zvířat. Ta pomáhá rozvolňovat husté porosty rákosu a dalších expanzivních či invazních rostlin a vytvářet pestřejší mozaiku stanovišť.
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