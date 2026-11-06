Pohodová procházka v karvinském Černém lese se změnila pro aktivního seniora (65) v horor. Náhle ho k zemi poslaly nesnesitelné bolesti. Dlouhé minuty trpěl, kolem vyděšeně pobíhal jeho pejsek.
„V těchto místech je mobilní telefon často jen pouhým těžítkem. Prostě se nedovoláte nikam,“ poznamenali strážníci. Naštěstí se zjevil náhodný kolemjdoucí a snažil se ze všech možných míst dovolat pro pomoc. To se naštěstí povedlo.
Nesli ho lesem
Tříčlenná hlídka strážníků a posádka záchranářů však zprvu měly co dělat, aby se v lese zorientovaly. „I přes blíže neurčené místo a nepřehledný terén nakonec muže nalezly zraněného,“ pokračovali strážníci.
Záchranáři zmírnili seniorovi bolesti, strážníci ho pak nesli několik set metrů k sanitce. Jeden z nich se postaral i o vyděšeného psa. Pacient, u něhož příčina problémů nebyla tou dobou známá, se dostal včas do nemocnice a vše dobře dopadlo.
Ležela na ulici
Možná ještě dramatičtější případ řešili strážníci ve Frýdku-Místku, tady možná nešlo o minuty, ale doslova o sekundy. K bezvládně ležící ženě na chodníku je volala náhodní svědci.
„Žena byla v bezvědomí. Zatímco jeden ze svědků přivolával zdravotnickou záchrannou službu, strážníci zahájili resuscitaci. Po krátké době se u ženy obnovilo dýchání,“ popsali strážníci.
Hlídka dále podle pokynů operátorky záchranné služby sledovala a zajišťovala ženiny základní životní funkce až do příjezdu zdravotníků, kteří ji převzali do péče.