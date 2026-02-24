Drama se odehrálo 9. října 2023 ve dvě ráno v obci na Olomoucku. Obžalovaní šli vykrást dům, kde mělo být podle jejich informací několik desítek milionů korun. Kdo jim tip poskytl je předmětem šetření. Obžalovaní jsou kvůli tomu další tři lidé.

Svázali a mlátili

Zločinci si šli nejdřív situaci obhlédnout. Chtěli mít jistotu, že nikdo není doma. „Krumpáč jsem si vzal na vylomení dveří,“ dušoval se u soudu Gabriel K. Jakmile se ale s jeho pomocí dostal dovnitř, zjistil, že jsou majitelé doma.

Oba již mnohokrát souzení recidivisté vzali podle svých slov nalezenou pásku v domě a svázali s ní majitelku domu. Hned poté se pustili do jejího manžela, aby si usnadnili hledání. Mlácením z něj chtěli dostat, kde schovává peníze.

Přežil zázrakem

„Poškozený utrpěl vážná poranění hlavy, mozku a dalších částí těla,“ řekl soudní znalec z oboru zdravotnictví. Zejména zaseknutí krumpáče do hlavy přežil napadený zřejmě jen zázrakem.

Zločinci poté sebrali peníze a šperky v řádu několika milionů korun a zmizeli. Dlouho však neprchali, dům byl obklopen kamerami a ty zločince zachytily. Přestože se maskovali, policisté si pro ně za několik měsíců přišli.

Další loupež

To už ovšem měli za sebou další loupež. V chatové oblasti opět na Olomoucku šli vykrást chatu, kde také kromě několika milionů korun nikdo neměl být. Ale byl. Majitele chatky napadli nožem. Našli ale jen 1500 korun, mobil a elektroniku. Gabriel K. za to dostal 8,5 a Jaroslav T. 6,5 roku vězení. Hrozilo jim až 12 let.

Vzhledem k tomu, že říjnová loupež byla brutálnější a s vyšší škodou, hrozí oběma lumpům až 15 let vězení a navíc jako cizincům i vyhoštění z České republiky. Soud bude pokračovat v březnu.

Eskorta odvádí od Krajského soudu v Brně Jaroslava T. (41)
Autor: Hynek Zdeněk

Autor: Hynek Zdeněk