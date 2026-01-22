Kriminalisté jeli k prvnímu letošnímu pokusu vraždy na Karvinsku. Rozlícený muž v baru napadl současného přítele své bývalé přítelkyně. Po krátké potyčce tasil nůž a do soka bodal tak dlouho, dokud se na něj nevrhli duchapřítomní svědci.
„Po příjezdu policistů na místo zraněnému muži poskytovali pomoc přítomní hosté, kteří na místě zpacifikovali také útočníka,“ popsala policejní mluvčí Pavla Jiroušková.
Útok si naplánoval?
Zatímco agresor byl odveden v poutech, sanitka spěchala se zraněným do nemocnice. Útok přežil.
„Na základě všech zjištěných informací a rozsahu zranění poškozeného si případ převzali krajští kriminalisté,“ pokračovala policistka Jiroušková.
Žárlivec už sedí ve vazbě. Trestní sazba, se kterou policisté pracují, napovídá, že zřejmě nešlo o zkrat, ale plánovaný útok. Muži hrozí 12 až 20 let vězení.
